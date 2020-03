Coronavirus e solidarietà. Quelle pizze offerte che hanno commosso la Rianimazione di Lecco

Un’infermiera in servizio al Manzoni ha postato una bellissima testimonianza su Facebook

“Siamo invecchiati in pochi giorni. Ma siamo capaci di commuoverci ancora di fronte a sette pizze regalate”

LECCO – In poche ore ha fatto il pieno di like e condivisioni su Facebook. E’ un messaggio che tocca il cuore quello scritto da Sabina Baggioli, infermiera all’ospedale Manzoni di Lecco, “arruolata” da qualche giorno a fronteggiare l’emergenza coronavirus. Pubblichiamo integralmente il suo scritto.

Sono passati dieci giorni o due anni, non capisco, non ricordo.

Mi guardo allo specchio e mi vedo stanca ed invecchiata.

Ognuno di noi lavora per due o per tre.

Giochiamo fuori casa, posti nuovi o quasi, colleghi nuovi o quasi.

Pochi riposi, non ci sono ferie o permessi, non ci sono figli o compagni.

Dormo male, ho bisogno di aria e son sempre rinchiusa.

Dall’inizio settimana è la prima volta che riusciamo a buttar giù qualcosa nello stomaco per cena.

Ci facciamo portare le pizze, arriva il ragazzo ed esco a prenderle.

Ho tolto la cuffia e la mascherina, ho i capelli in aria e puzzo di disinfettante.

Il ragazzo dalle pizze mi dice

-i soldi non servono, mettili pure via, una signora che aspettava le pizze ha sentito che dovevamo consegnare alla Rianimazione e ha voluto pagare lei. Ha detto di ringraziarvi tanto e vi augura buon lavoro-

Ecco una infermiera di Sala Operatoria, ex Neurorianimazione, passata dall’oggi al domani in Corona-Ria, dopo una giornata di merda, spettinata e che puzza di disinfettante, che si commuove con sette pizze in mano davanti a un ragazzo della pizzeria Rida.

Buonanotte combattenti

#natainsalita

#fuckcoronavirus @ Ospedale di Lecco A. Manzoni