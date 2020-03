Coronavirus. Fontana: “Anche Bertolaso è positivo al virus ma sta bene”

Intanto si conferma il rallentamento nel trend di crescita dei contagi

“La speranza è che si stia andando verso una decrescita”

MILANO – Poche le notizie di oggi, 24 marzo, nel consueto punto con la stampa dell’Governatore della Lombardia Attilio Fontana che è partito dai numeri: “Si conferma lo stesso trend dei giorni scorsi, ovvero un aumento dei contagi però limitato”. Confermato quindi il rallentamento degli ultimi due giorni: “Pare si stia stabilizzando questo trend. Anche se non c’è nessun elemento concreto per dirlo, la speranza è che si vada verso una discesa”.

E poi la comunicazione che anche Guido Bertolaso, ex capo della protezione civile e consulente di Regione Lombardia, è positivo al coronavirus: “Sta bene, al momento ha solamente un po’ di febbre. E’ in isolamento, così come coloro che sono stati a stretto contatto con lui, ma ha dichiarato di voler portare avanti da remoto ciò che sta facendo”. Nessun isolamento per Fontana che non ha avuto rapporti stretti con Bertolaso.