Coronavirus, gli ultimi dati della Regione: Lecco +42 casi.

Il bollettino giornaliero della Regione sull’epidemia di Coronavirus

+855 casi in Lombardia, +42 nel lecchese. “La sfida non è ancora vinta”

LECCO – Il contagio rallenta ma i numeri restano ancora alti a livello regionale: sono infatti 855 i nuovi casi di Coronavirus registrati a livello lombardo, facendo salire il numero complessivo ad oltre 66,2 mila contagiati.

Sono 163 i decessi registrati nella giornata odierna, per un totale di 12.213 vittime in Lombardia dall’inizio dell’epidemia. Confermato il minor ricorso alla terapia intensiva, il dato domenica fa segnare una diminuzione (-25 pazienti) mentre sono 922 quelli ancora ricoverati in terapia intensiva. Salgono però di 300 il numero di persone ospedalizzate per un totale di 10.342 malati.

In provincia di Lecco il trend del contagio è ancora di crescita: ufficialmente sono riportati 42 nuovi casi nell’ultimo bollettino, per un totale di 2.072 persone risultate affette dal Coronavirus.

“Positivo è il dato della diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva, ma purtroppo c’è un dato ancora importante di 300 nuovi ricoveri ospedalieri, questo dimostra che la sfida non è ancora vinta e può essere lunga – ha sottolineato l’assessore alla Protezione Civile Pietro Foroni – Dobbiamo mantenere la massima attenzione e attenerci tutti alle regole, basta poco per riprendere quel trend negativo di qualche tempo fa. Dobbiamo prestare la massima cautela”.

I DATI IN SINTESI

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

– i casi positivi sono: 66.236 (+855)

ieri: 65.381 (+1.246)

l’altro ieri: 64.135 (+1.041)

– i decessi: 12.213 (+163)

ieri: 12.050 (+199)

l’altro ieri: 11.851 (+243)

– in terapia intensiva: 922 (-25)

ieri: 947 (-24)

l’altro ieri: 971 (-61)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 10.342 (+300)

ieri: 10.042 (-585)

l’altro ieri: 10.627 (-729)

– i tamponi effettuati: 264.155 (+8.824)

ieri: 255.331 (+11.818)

l’altro ieri: 243.513 (+10.839)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

BG: 10.689 (+60)

ieri: 10.629 (+39)

l’altro ieri: 10.590 (+72)

BS: 11.946 (+188)

ieri: 11.758 (+191)

l’altro ieri: 11.567 (+212)

CO: 2.488 (+49)

ieri: 2.439 (+154)

l’altro ieri: 2.285 (+52)

CR: 5.417 (+10)

ieri: 5.407 (+94)

l’altro ieri: 5.313 (+40)

LC: 2.072 (+42)

ieri: 2.030 (+25)

l’altro ieri: 2.005 (+19)

LO: 2.724 (+10)

ieri: 2.714 (+36)

l’altro ieri: 2.678 (+52)

MB: 4.098 (+56)

ieri: 4.042 (+67)

l’altro ieri: 3.975 (+43)

MI: 15.825 (+279) di cui 6.549 (+128) a Milano citta’

ieri: 15.546 (+269) di cui 6.421 (+95) a Milano citta’

l’altro ieri: 15.277 (+325) di cui 6.326 (+166) a Milano citta’

MN: 2.905 (+42)

ieri: 2.863 (+115)

l’altro ieri: 2.748 (+57)

PV: 3.582 (+46)

ieri: 3.536 (+88)

l’altro ieri: 3.448 (+58)

SO: 956 (+19)

ieri: 937 (+71)

l’altro ieri: 866 (+2)

VA: 2.158 (+52)

ieri: 2.106 (+85)

l’altro ieri: 2.021 (+68)