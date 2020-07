Coronavirus. I dati di domenica: nessun nuovo caso a Lecco e 0 decessi in Lombardia

I dati aggiornati sull’emergenza coronavirus

Nella provincia di Lecco non ci sono nuovi casi

MILANO – Nessun nuovo caso di Covid-19 nel Lecchese e zero decessi in Lombardia per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica. Pubblichiamo il report riguardante l’emergenza coronavirus diffuso da Regione Lombardia. I dati di tutta Italia sono disponibili al sito: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

I dati di oggi

I tamponi effettuati nelle ultime ore sono 7.039, per un totale complessivo di 1.202.207. I nuovi casi di positività al virus respiratorio sono 33 (di cui 13 a seguito di test

sierologici e 15 ‘debolmente positivi’), mentre il numero dei pazienti guariti/dimessi arriva a 71.464 (+48, di cui 69.459 guariti e 2.005 dimessi).

Nelle terapie intensive lombarde restano ricoverati per Covid-19 22 persone (lo stesso numero di ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 148 (-1). Zero i decessi, il totale complessivo dall’inizio dell’emergenza è 16.788.

I nuovi casi per provincia. Zero nuovi casi a Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio

Milano: 7 di cui 4 a Milano città

Bergamo: 7

Brescia: 6

Como: 1

Cremona: 3

Lecco: 0

Lodi: 0

Mantova: 0

Monza e Brianza: 7

Pavia: 1

Sondrio: 0

Varese: 1