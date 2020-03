Coronavirus. I positivi in Lombardia aumentano di 1592 unità, +65 in provincia, 7 nuovi casi in città

Consueto punto dell’assessore al Welfare Gallera

“Lo sforzo che ognuno di voi sta facendo sta dando risultati”

LECCO – “Le misure che stiamo mettendo in campo e lo sforzo che ognuno di voi sta facendo stanno dando i risultati”. Questo in sostanza quello che ci dicono i numeri di oggi, 29 marzo, e presentati, come di consueto, dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera supportato dal dirigente dell’unità di crisi di Regione Lombardia Danilo Cereda e dal direttore sanitario di Ats Milano Vittorio Demicheli.

Numeri che, con tutta la prudenza del caso, indicano che i contagi stanno rallentando anche se non si può ancora dire quando l’epidemia sarà finita ma, a detta degli esperti, ci vorranno ancora parecchie settimane e molta pazienza.

Il totale dei positivi in Lombardia ha raggiunto i 41.007 casi con un incremento di 1592. 461 i nuovi ricoverati nella giornata di oggi (11.613 totali), 1328 i pazienti in terapia intensiva con un incremento di 9 unità, i dimessi salgono a quota 9255 (+293), mentre i decessi arrivano a 6360 (+416). E proprio quest’ultimo dato, hanno chiarito gli esperti, sarà l’ultimo a diminuire.

Per quanto riguarda Lecco nella giornata di oggi si contano 65 nuovo casi per un totale di 1381; 7 nuovi casi in città per un totale di 210. “Da qui ai prossimi mesi dobbiamo immaginare un modo di vivere diverso – ha concluso Gallera -. Dovremo andare in giro sempre con la mascherina e probabilmente scaglionare la nostra vita sociale così come sta succedendo in Cina”

Gli altri dati

Di seguito alcune slide che possono aiutare a interpretare i dati che quotidianamente vengono forniti da Regione Lombardia.