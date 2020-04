Coronavirus. Fontana: “Nei numeri non c’è più incremento”

I dati di oggi confermano la situazione

“Non esiste più incremento, siamo in piano”

MILANO – “Anche oggi i dati sono nel rispetto di quelle linee di continuità che abbiamo visto negli ultimi giorni: non esiste più incremento, siamo in piano”. Così il Governatore della Lombardia Attilio Fontana nel breve punto con la stampa di metà giornata.

“Abbiamo raggiunto il culmine e proseguiamo in piano – continua – e poi dovrebbe cominciare la discesa. Questo dimostra che le misure sono efficaci, non bisogna abbassare la guardia per non riprendere il contagio”.

Sulla circolare del Governo in merito alle passeggiate di un genitore con i figli ha aggiunto: “Abbiamo chiarito che pare essersi trattato di un equivoco. Oggi, comunque, ho definito con una lettera ai sindaci che non è cambiato nulla rispetto alle misure seguite fino a oggi. Attendiamo i chiarimenti del Governo in merito a quella circolare”.