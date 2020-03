Coronavirus. Il punto del Governatore Fontana: “Penso stia per iniziare la discesa”

Notizie positive durante il punto di metà giornata

“Non sta crescendo la linea dei contagi”

MILANO – “Non sta crescendo la linea dei contagi ma penso stia per iniziare la discesa”. Parole fiduciose quelle del Governatore della Lombardia Attilio Fontana dopo la crescita dei numeri registrata in regione nella giornata di ieri, 26 marzo.

“Partendo dal presupposto che anche oggi è stato processato un maggior numero di tamponi, registriamo una riduzione del numero di contagi – ha spiegato -. Quello di ieri è stato un episodio determinato da una situazione assolutamente particolare, è la dimostrazione che per avere una visione dell’andamento bisogna fare la media di almeno 5 giorni. Non sta crescendo la linea dei contagi ma penso stia per iniziare la discesa”.

“Questo non ci deve far abbassare la guardia – ha continuato -. Fare sacrifici costa fatica ma porta risultati perciò dobbiamo continuare a seguire le regole. Ridotta anche la percentuale degli spostamenti registrata dalle celle telefoniche: -1% rispetto a ieri e -7% rispetto a settimana scorsa”.

Grazie al Politecnico di Milano si è individuato anche il tessuto giusto per mascherine e camini. La produzione di mascherine è già cominciata e la Lombardia vuole andare verso l’autosufficienza, mentre Armani ha presentato una proposta per la produzione dei camici.

Infine, il nuovo ospedale della Fiera, che sarà inaugurato a inizio di settimana prossima, verrà accorpato al Policlinico a cui sarà affidata la proprietà dei moduli, l’assunzione del personale e la gestione nel suo complesso della struttura. Fontana ha poi rassicurato tutti sulle condizioni di salute di Caiazzo e Bertolaso che stanno migliorando.

Sul fronte tamponi, dopo le polemiche di ieri, Fontana ha fatto sapere che l’Istituto Superiore della Sanità ha dato disposizione per fare tamponi alle persone che mostrano anche un solo sintomo.