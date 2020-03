Coronavirus, il punto sui contagi: 37.298 in Lombardia, 1.210 a Lecco

Gallera: “In diversi presidi ospedalieri c’è stata una diminuzione degli accessi al Pronto Soccorso”

Nella nostra Provincia 51 casi nuovi. “Gli sforzi stanno dando un risultato concreto”

MILANO – L’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera ha fatto il punto anche questo pomeriggio, venerdì, sulla situazione sanitaria legata all’emergenza Coronavirus nella nostra Regione.

I dati segnano anche oggi una crescita positiva, ma costante: “Come sempre – ha precisato Gallera – invito a non considerare il dato giornaliero ma il trend: in particolare, dal punto di vista statistico, i dati sui decessi sono l’ultimo aspetto da considerare per capire l’andamento dell’epidemia. Il primo dato sul campo a dirci che siamo sulla strada giusta e speriamo in discesa è quello relativo agli accessi al Pronto Soccorso: in questi giorni abbiamo osservato una generale riduzione in diversi presidi: in alcuni, addirittura, è stato maggiore il numero dei pazienti che si sono presentati con una patologia diversa dal Covid-19”.

L’assessore ha quindi commentato: “Gli sforzi che stiamo compiendo oggi stanno dando, finalmente, un risultato concreto. Nei nostri ospedali si inizia leggermente a tirare il fiato. La strada da fare è ancora lunga, ma insieme ce la faremo” ha ribadito.

I dati di oggi

Ecco i numeri della giornata odierna: 37.298 i positivi (+2409 rispetto a ieri), 11.137 i ricoverati (+456), 1292 i pazienti in Terapia Intensiva (+29), 8001 le persone dimesse (200 in più rispetto a ieri), 5402 decessi (+541).

I dati nelle Province

– Bergamo: 8060 (+602)

– Brescia: 7304 (+374)

– Como: 816 (+54)

– Cremona: 3496 (+126)

– Lecco: 1210 (+51)

– Lodi: 2006 (+38)

– Milano: 7469 (+574)

– Monza e Brianza: 1948 (+198)

– Pavia: 1712 (+27)

– Sondrio: 362 (+37)

– Varese: 711 (+209)

Spostamenti in calo, Caparini: “Questa settimana si è mosso il 35% dei lombardi”

Dopo l’ultimo giro di vite di Regione e Governo sulle misure restrittive per il contenimento dell’epidemia di Covid-19 sono migliorati i dati relativi agli spostamenti dei lombardi: “Dalle ultime analisi abbiamo visto che nell’ultima settimana c’è stato un calo degli spostamenti in tutta la Regione pari al 7% – ha fatto sapere l’assessore al Bilancio Davide Caparini – questa settimana il 35% dei lombardi si è spostato. Questo dato ci fa piacere perché vuol dire che l’appello a restare a casa è stato finalmente accolto con serietà e responsabilità, vi invitiamo a continuare a osservare le norme e le prescrizioni in vigore, ne usciremo prima tutti” ha concluso.