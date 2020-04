Coronavirus, in Lombardia oltre 69 mila malati. A Lecco +16 casi

Stabili i dati diffusi da Regione, continuano a diminuire i ricoveri

L’assessore all’Istruzione Rizzoli: “Oltre 45 milioni per l’alta formazione tecnica e professionale”

LECCO/MILANO – Si mantengono anche oggi, mercoledì 22 aprile, stabili i dati relativi al contagio da Coronavirus in Lombardia. 69.092 il totale dei malati nella nostra Regione, crescono i positivi, +1161 rispetto a ieri, continuano invece a diminuire i ricoveri, sia in Terapia Intensiva (817, -34 rispetto a ieri) che non (9692, -113 rispetto a ieri). +161 i decessi registrati in un giorno, che portano il totale a 12.740.

A Lecco 2019 casi

Anche nella nostra Provincia, Lecco, la crescita del contagio rimane stabile: 16 i nuovi casi rispetto a ieri, 2.109 il totale dei casi positivi. Sotto i riflettori c’è l’area metropolitana Milano che oggi ha registrato +480 casi, portando il totale a 17.000.

Ecco i dati generali

I dati per Provincia



Di seguito i dati dei contagi odierni e

quelli dei giorni precedenti:

– i casi positivi sono: 69.092 (1.161)

ieri: 67.931 (+960)

l’altro ieri: 66.971 (+735)

– i decessi: 12.740 (+161)

ieri: 12.579 (+203)

l’altro ieri: 12.376 (163)

– in terapia intensiva: 817 (-34)

ieri: 851 (-50)

l’altro ieri: 901 (-21)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 9.692 (-113)

ieri: 9.805 (-333)

l’altro ieri: 10.138 (-204)

– i tamponi effettuati: 290.699 (+13.502)

ieri: 277.197 (+6.711)

l’altro ieri: 270.486 (+6.631)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

BG: 10.848 (+60)

ieri: 10.788 (+50)

l’altro ieri: 10.738 (+49)

BS: 12.178 (+100)

ieri: 12.078 (+74)

l’altro ieri: 12.004 (+58)

CO: 2.681 (+89)

ieri: 2.592 (+42)

l’altro ieri: 2.550 (+62)

CR: 5.706 (+65)

ieri: 5.641 (+150)

l’altro ieri: 5.491 (+74)

LC: 2.109 (+16)

ieri: 2.093 (+13)

l’altro ieri: 2.080 (+8)

LO: 2.787 (+36)

ieri: 2.751 (+11)

l’altro ieri: 2.740 (+16)

MB: 4.253 (+42)

ieri: 4.211 (+54)

l’altro ieri: 4.157 (+59)

MI: 17.000 (+480)

ieri: 16.520 (+408)

l’altro ieri: 16.112 (+287) di cui 6.709 (+160) a Milano citta’

MN: 2.977 (+44)

ieri: 2.933 (+20)

l’altro ieri: 2.913 (+8)

PV: 3.798 (+93)

ieri: 3705 (+64)

l’altro ieri: 3.641 (+59)

SO: 1.012 (+46)

ieri: 966 (+6)

l’altro ieri: 960 (+4)

VA: 2.302 (+51)

ieri: 2.251 (+55)

l’altro ieri: 2.196 (+38)

e 1.441 in corso di verifica

Scuola, 45 milioni per l’alta formazione tecnica e professionale

Al consueto punto stampa della giornata era presente l’Assessore all’Istruzione e al Lavoro di Regione Melania Rizzoli che ha annunciato lo stanziamento di oltre 45 milioni per l’alta formazione tecnica e professionale: “Siamo molto attenti a questo settore – ha dichiarato – poiché permette un inserimento rapido nel mondo del lavoro. Questa emergenza ce lo impone ancora di più”. Oltre 60 mila in tutta Lombardia gli studenti che stanno seguendo i corsi di formazione a distanza e che verranno accompagnati al diploma: “E’ evidente che molte questioni sono rimaste in sospeso nel Decreto Scuola approvato dal Consiglio dei Ministri – ha commentato l’assessore Rizzoli – settimana prossima dovremo poterne parlare con il Ministro Azzolina per avere dei chiarimenti. Si dovrà decidere degli esami, si dovrà capire come si ricomincerà l’anno scolastico e come aiutare quelle famiglia che non hanno gli strumenti per consentire ai figli di studiare online. Inoltre, sono preoccupata per tutta la fascia 0-6 anni e per le paritarie, praticamente non menzionate nel Decreto. Noi intendiamo tutelare anche questi settori, c’è una grande fetta che ha bisogno dello stesso sostegno delle scuole pubbliche”.