Coronavirus, in Lombardia verranno distribuite oltre 3 milioni di mascherine

Il piano operativo della Regione, i presidi di protezione verranno distribuiti con l’aiuto della Protezione Civile

In Provincia di Lecco destinate 109 mila mascherine. L’assessore Foroni: “Ma non assaltate farmacie e negozi”

LECCO – Verranno distribuite anche in Provincia di Lecco le mascherine messe a disposizione da Regione Lombardia in collaborazione con la Protezione Civile, le associazioni di volontariato e le farmacie. In totale verranno distribuiti 3 milioni e 300 mila pezzi.

Un piano operativo che, come spiegato dall’assessore alla Protezione Civile di Regione Pietro Foroni, risponde all’ordinanza emanata sabato dal Governatore Attilio Fontana e che di fatto obbliga tutti i cittadini a proteggere naso e bocca quando escono di casa, con mascherine o con un altro presidio (fazzoletto, sciarpa, panno etc). “Si tratta di una iniziale capillare distribuzione di mascherine a livello territoriale – ha precisato Foroni – il piano proseguirà man mano che arriverà altro materiale: la nostra Regione sta acquisendo una propria autonomia nella produzione di mascherine ma per iniziare ne verranno distribuiti 3 milioni e 300 mila pezzi”.

La distribuzione

Di queste, come precisato, 300 mila, in accordo con Federfarma, saranno donate alle farmacie e destinate a persone fragili, 440 mila sono già state distribuite nei territori nei giorni scorsi e le restanti 2 milioni e 500 mila, già nei singoli capoluoghi di provincia, inizieranno ad essere distribuite a partire da domani, lunedì 6 aprile, attraverso diversi canali: negozi alimentari, tabaccai, edicole, banche, supermercati e uffici postali, con l’aiuto dei volontari.

Foroni: “Evitiamo corsa alle mascherine”

“Questo tipo di protezione è importante per limitare le occasioni di contagio – ha precisato Foroni – così come lavarsi spesso le mani e mantenere le distanze di sicurezza. Dovremo abituarci a mantenere questo comportamento anche per i prossimi mesi, quando le misure si allenteranno e torneremo lentamente alla normalità” ha precisato l’assessore, appellandosi poi al buonsenso dei cittadini: “Evitiamo corse alla mascherine – ha detto – questa prima distribuzione è volta a sopperire alla mancanza di questi presidi, tante persone già le hanno, altre no. Ricordiamo, comunque, che in assenza di mascherina va bene coprirsi naso e bocca anche con un fazzoletto o una sciarpa”.