VIDEO – Coronavirus, la conferenza stampa in Regione

Dopo i tre casi di contagio, è allerta in Lombardia per il Coronavirus

In Regione la conferenza stampa del governatore Attilio Fontana

MILANO – Prima il ricovero di un 38enne in terapia intensiva all’ospedale di Codogno, nel lodigiano, poi la notizia che anche la moglie dell’uomo e un conoscente sono risultati positivi al test del Coronavirus. E’ quanto accaduto nelle ultime dodici ore in Lombardia dove ora è massima l’attenzione per il rischio diffusione del virus.

Al Pirellone è stata indetta la conferenza stampa alle 12.30 per aggiornare gli organi di informazione e i cittadini sulla situazione. Seguiamo insieme la diretta.

CORONAVIRUS LIVE Pubblicato da Lombardia Notizie Online su Venerdì 21 febbraio 2020

