Coronavirus: la Lombardia arriva a 14.649 casi. A Lecco 386, +42 rispetto a ieri

Diffuso il bollettino giornaliero di Regione Lombardia

Gallera: “In arrivo un ospedale da campo di 60 posti dall’America”

LECCO – In Lombardia a oggi, 16 marzo, si contano 14.649 di coronavirus con un aumento di 1377 rispetto alla giornata di ieri. 42 nuovi contagi anche in provincia di Lecco che raggiunge quota 386 casi.

L’assessore Gallera, nella consueta conferenza stampa, ha quindi invitato nuovamente tutti a “stare a casa, affinché la linea si fermi o rallenti”. “Questo non vuol dire pero’ – ha sottolineato – che da lunedì si potrà tornare tutti a fare la vita di prima. Dobbiamo continuare su questa strada rigorosa affinché il rallentamento diventi una discesa e poi la fine di un incubo”.

Un ospedale da campo di 60 posti dall’America

Sarà allestito presso il presidio di Cremona, un ospedale da campo con 60 posti letto e 8 di terapia intensiva messo a disposizione dalla Ong americana appartenente alla chiesa cristiano evangelica americana Samaritan’s Purse. Gallera ha ringraziato la Cooperazione internazionale per “questo gesto di grande solidarietà” e il Dipartimento nazionale della Protezione civile che ha fatto da tramite. “E’ una bellissima notizia – ha detto Gallera – e già domani arriverà un primo contingente. Lo staff sarà composto da 60 persone e tutto sarà interamente pagato da loro”.

Alleggerire i presidi

Continua anche la grande collaborazione di tutte le strutture del sistema sanitario per alleggerire le strutture più in difficoltà. Negli ultimi 3 giorni sono stati spostati in altre strutture “dove continuano a essere curati” 180 pazienti “tutti con un quadro stabile”.

La sanità militare

All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, intanto, sono arrivati 24 medici e 4 infermieri della sanità militare, mentre continua il reclutamento del personale. Ad oggi sono arrivate 2.200 domande e ne sono state selezionate 1.020.

I dati di oggi

Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

i casi positivi sono 14.649 (1.377 più di ieri che erano 13.2729) e nei giorni precedenti 11.685/9.820/8.725/ 7.280/5.791/5.469/4.189/3.420/2.612

i deceduti 1.420 (202 più di ieri che erano 1.218) 966/890/744/617/468/333/267/154

in isolamento domiciliare 3.867/3.427/2.650/2.044/1.351/1.248/756/722

in terapia intensiva 823 (56 più di ieri che erano 767) 732/650/605/560/466/440/399/359

i ricoverati non in terapia intensiva sono 6.171 (621 più di ieri che erano 5.550) 4.898/4.435/4.247/3.852/3319/2.802/2.217/1.661

i tamponi effettuati 43.565/40.369/37.138/32.700/29.534/25.629/21.479/20.135/18.534/15.778

i dimessi 2.368 (357 più di ieri che erano 2011) 1.660/1.198/1.085

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni