Coronavirus. La mappa del contagio: 243 casi nel Lecchese

Sette nuovi casi in città, sale a 36 il numero dei contagi

27 casi a Calolziocorte, Merate 15 e Galbiate 12

LECCO – 9820 i positivi in tutta la Lombardia è questo il dato odierno, 13 marzo, fornito dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti con aggiornamento alle 16.30. Solo ieri i casi segnalati erano 8725, con un +1095 in Regione. I deceduti, invece, sono saliti a quota 890, ieri erano 744 (dato in attesa di conferma del sistema sanitario nazionale).

Per quanto riguarda la provincia i casi di Caronavirus salgono a 243, mentre relativamente ai comuni della provincia di Lecco sono stati forniti dati solamente di quelli con un numero di positivi superiori a 10. Il comune con più contagi è Lecco con 36 positivi (+7 rispetto a ieri), Calolziocorte 27 (+4), Merate 15 (+1), Galbiate 12 (+2).

Qui sopra il grafico con il trand dei contagi in provincia di Lecco da fine febbraio a oggi e la mappa dei contagi sempre nella nostra provincia.