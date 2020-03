Coronavirus. La mappa del contagio in Lombardia

Il punto in Regione, 2616 pazienti positivi, 309 in terapia intensiva

L’assessore Gallera mostra la mappa del contagio dal 22 febbraio ad oggi: “Necessario evitare picchi”

LECCO – 2616 pazienti positivi, 1622 quelli ricoverati, 309 in terapia intensiva. Questi i dati diffusi dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera nell’oramai consolidato appuntamento pomeridiano con la stampa.

“In un giorno – ha detto Gallera – abbiamo avuto 65 ulteriori ricoveri in terapia intensiva, devo sottolineare che il nostro sistema sanitario sta dando una risposta straordinaria, i posti letti nelle terapie intensive sono stati ampliati così come le aree destinate ai contagiati da Covid19. In totale abbiamo recuperato 400 posti letto”.

Durante la conferenza l’assessore ha mostrato alcune slide dal 22 febbraio scorso ad oggi, che mostrano l’evoluzione del contagio in Lombardia.

L’EVOLUZIONE DEL CONTAGIO IN LOMBARDIA:

I dati aggiornati ad oggi infatti dicono che:

– i casi positivi sono 2.612, ieri erano 2.251. Il 36% dei contagiati ha oltre 75 anni, il 20% ha tra i 65 e i 74 anni, il 25% tra i 50 e i 64, il 17% tra i 25 e i 49 anni mentre l’1 per cento tra 18 e i 24 anni e l’1 per cento meno di 18 anni

– i deceduti 135, tutte persone anziane con un quadro clinico già compromesso. L’87% ha più di 75 anni, l’11% ne ha fra 65 e 74 e il 2% fra 50 e 64 anni

– i dimessi e trasferiti al domicilio 469 (93 in più in un solo giorno)

– in isolamento domiciliare 77

– in terapia intensiva 309 (+65 rispetto a ieri)

– i ricoverati non in terapia intensiva 1.622 (453 in più)

– i tamponi effettuati 13.556

– personale sanitario positivo è pari al 12% del totale

– persone in sorveglianza volontaria

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto a ieri

BG 623/537

BS 182/155

CO 11/11

CR 452/406

LC 11/8

LO 739/658

MB 20/19

MI 267 (di cui 119 a Milano città)/197

MN 32/26

PV 180/151

SO 4/4

VA 23/17

e 68 in corso di verifica

L’incontro con gli esperti in programma sabato

Domani, sabato, alle ore 11 ci sarà come annunciato un incontro con gli esperti e gli scienziati per valutare il proseguimento o meno delle misure di contenimento messe in campo per evitare la diffusione del contagio. “Porteremo loro le nostre analisi e valuteremo il da farsi, subito dopo – ha annunciato Gallera – incontreremo i sindaci dei comuni capoluogo per condividere le indicazioni degli scienziati. E’ importate – ha sottolineato l’assessore – in questo momento osservare le indicazioni date dal Governo per mantenere il numero dei contagi stabile ed evitare picchi che manderebbero in crisi un sistema sanitario forte come il nostro”.