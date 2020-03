Coronavirus. La situazione a Lecco con i dati comune per comune

LECCO – 9820 i positivi in tutta la Lombardia è questo il dato aggiornato alle 16.30 di ieri, 13 marzo, fornito dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti. I deceduti, invece, sono saliti a quota 890, ieri erano 744 (dato in attesa di conferma del sistema sanitario nazionale). Nella provincia i casi di Caronavirus sempre secondo il dato di ieri, sono saliti a 243. Di seguito riportiamo i contagi nella nostra provincia comune per comune (in tabella solo i paesi dove si sono registrati almeno 5 contagi, tra parentesi il dato relativo al 12 marzo).

Lecco 36 (29)

Calolziocorte 27 (23)

Merate 15 (14)

Galbiate 12 (10)

Olgiate Molgora 8 (6)

Vercurago 8 (5)

Valmadrera 7 (4)

Oggiono 7 (6)

Civate 6 (5)

Suello 6 (4)

Malgrate 6 (6)

Ballabio 6 (4)