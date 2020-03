Coronavirus, positivo l’assessore regionale Alessandro Mattinzoli

Accertamenti in corso per tutta la Giunta regionale

Rinviata la visita a Codogno, Lodi e Cremona degli assessori Giulio Gallera e Pietro Foroni

MILANO – “Il collega assessore Alessandro Mattinzoli è risultato positivo al Coronavirus, pertanto, come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la Giunta si sottoporrà ai test di accertamento. Per questo siamo stati costretti a rinviare la visita agli ospedali di Lodi, Codogno e Cremona”.

Lo riferiscono in una nota il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera. Dopo l’isolamento a cui si è autoimposto il governatore Fontana, (seppur negativo al tampone), dopo aver saputo che una sua stretta collaboratrice era risultata positiva al test, ora un altro caso vede coinvolta la Giunta regionale, in prima linea in queste ultime settimane per contrastare la diffusione del virus.

“Una volta ottenuti gli esiti, attiveremo le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di sanità per i contatti diretti”, aggiunge infatti l’assessore Gallera.

Alessandro Mattinzoli, 60 anni, bresciano, è stato eletto nelle fila di Forza Italia. E’ stato sindaco di Sirmione dal 2009 al 2018, è stato vicepresidente della Provincia di Brescia dal 2016 al 2018. Il 29 marzo 2018 è stato nominato assessore regionale allo Sviluppo economico.