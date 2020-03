Coronavirus, positivo un dipendente delle Poste di Lecco

Lavoratore della sede di via Dante, positivo al Coronavirus

In isolamento i colleghi, lunedì mattina sede chiusa per sanificazione

LECCO – C’è un secondo caso di Coronavirus in provincia di Lecco: si tratta di un dipendente dell’ufficio postale di via Dante a Lecco che sarebbe stato ricoverato in ospedale in seguito ad un malore. Il tampone relativo al Coronavirus effettuato al nosocomio, avrebbe dato esito positivo.

A seguito degli accertamenti sanitari, i colleghi di lavoro dovranno stare precauzionalmente in isolamento. La sede di via Dante lunedì mattina sarà chiusa per effettuare la sanificazione dei locali.

Gli uffici riapriranno nel pomeriggio con altro personale. Dalle Poste fanno sapere i pensionati potranno ritirare l’accredito della pensione dallo sportello automatico, attraverso Postamat o Carta Libretto Postale.