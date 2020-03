Coronavirus. Sale a 11685 il totale dei contagi in Lombardia, 287 a Lecco

“Continua la corsa contro il tempo delle nostre strutture”

Numero di pazienti significativo ma l’afflusso per ora è costante

MILANO – “Continua la corsa contro il tempo delle nostre strutture. Il numero di persone negli ospedali è significativo anche se non c’è una grande ascesa ma il flusso è costante”. Così l’assessore regionale al welfare Giulio Gallera ha descritto la situazione in Lombardia nella conferenza stampa di oggi pomeriggio.

Poi ha snocciolato i numeri: 11685 i casi positivi con un incremento di 1865 rispetto alla giornata di ieri. 4898 gli ospedalizzati (+463), 732 i pazienti in terapia intensiva (+85), 966 i decessi (+76). “Fortunatamente c’è chi guarisce – ha detto Gallera – sono 1660 i dimessi ma questa cifra contribuisce solo in parte alla decongestione degli ospedali”.

1100, invece, sono i letti complessivamente di terapia intensiva per Covid-19: di questi 732 sono i positivi mentre per gli altri si sta attendendo l’esito dei test. 1064 sono le persone trattate complessivamente nella terapia intensiva.

“Stiamo sperimentando il medicinale usato per l’artrite e i riscontri sono positivi – ha aggiunto Gallera -. In proposito il nostro collega Mattinzioli è stato trattato con questo farmaco e sta molto meglio. Non è un dato scientifico rilevato, ma si tratta di un dato oggettivo”.

Continua invece la corsa contro il tempo per trovare nuovi posti di terapia intensiva e per trovare nuovo personale: “La macchina e la rete messa in moto per decongestionare i presidi che hanno il maggior afflusso sta rispondendo in maniera molto efficace: in due giorni abbiamo trasferito 91 pazienti in strutture ospedaliere e socio sanitarie (queste ultime per i meno gravi) in grado di accoglierle. Anche sul fronte del personale sono arrivate 1600 domande delle quali 692 sono state valutate. Il tema del personale è la grande criticità per questo abbiamo ottenuto la possibilità di reclutare anche personale estero”.

“Ogni giorno è più complicato e difficile per il livello di saturazione – ha concluso – ma il sistema sta reagendo con tutta la capacità che ha e questo è il segnale più bello”.

I DATI – Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

i casi positivi sono 11.685 ieri 9.820, l’altro ieri 8.725,

prima 7.280/5.791/5.469/4.189/3.420/2.612

prima 7.280/5.791/5.469/4.189/3.420/2.612 i deceduti 966, ieri 890 e prima/744/617/468/333/267/154

in isolamento domiciliare 3.427/2.650/2.044/1.351/1.248/756/722

in terapia intensiva 732/650/605/560/466/440/399/359

i ricoverati non in terapia intensiva sono 4.898/4.435/4.247/3.852/3319/2.802/2.217/1.661

i tamponi effettuati 37.138/32.700/29.534/25.629/21.479/20.135/18.534/15.778

i dimessi 1.660/1.198/1.085

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni