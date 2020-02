Coronavirus. Sale a 46 il numero dei contagi in Lombardia, un caso a Sesto San Giovanni

Un caso anche a Sesto San Giovanni nel milanese

Lo ha fatto sapere il presidente di Regione Lombardia Fontana

LECCO – “Sono salite a 46 le persone risultate positive al Coronavirus in Lombardia”. Lo fa sapere il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che sta presiedendo, insieme all’assessore al Welfare, Giulio Gallera, l’Unità di crisi e che, in mattinata, ha partecipato ad un vertice in video conferenza con il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

“Nel computo delle 46 persone infettate rientra anche la donna di 76 anni deceduta al proprio domicilio a Casalpusterlengo e che è stata sottoposta a tampone post mortem – ha detto -. In particolare, dei 7 nuovi casi appena confermati rispetto ai 39 già comunicati questa mattina (due dei quali in provincia di Pavia e altrettanti in provincia di Cremona), uno è residente a Sesto San Giovanni (Milano) ed è attualmente ricoverato all’ospedale

San Raffaele. Gli altri 6 provengono dalle zone già interessate dall’infezione”.

Areu ha inoltre attivato un numero verde riservato agli abitanti dei 10 comuni ricompresi nell’ordinanza firmata ieri dal presidente Fontana e dal ministro Speranza. Il numero è

800894545.