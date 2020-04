Coronavirus, segnali positivi dai numeri: 590 nuovi contagi, ancora 53 a Lecco

Segnali positivi nei numeri forniti da Regione Lombardia

Nella provincia di Lecco, però, si contano ancora 53 contagi

LECCO – Sono 590 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Lombardia. Nella provincia di Lecco, però, si contano ancora 53 contagi nelle ultime 24 ore.

“I dati sono in linea con il trend degli ultimi giorni, diminuiscono molto e siamo a 680 persone in terapia intensiva, addirittura più che dimezzate rispetto al 3 aprile. Questo significa che le misure hanno funzionato e stiamo reagendo in un modo molto forte a questo virus” ha detto il vicepresidente della regione Sala.

I dati generali che arrivano dalla regione quindi fanno ben sperare. Continua a calare la pressione sugli ospedali: -956 i ricoverati; -26 i ricoverati in terapia intensiva; +1.409 i dimessi. Per quanto riguarda i decessi, nella giornata di oggi, sono stati 124. A livello provinciale, però, Lecco è la provincia con più contagi dopo Milano e Pavia.

Anche la Lombardia va verso la fase 2: “In Lombardia la chiamiamo nuova normalità perché passiamo da una fase in cui il virus ci ha steso a una seconda fase di reazione – ha detto Sala -. Noi non dobbiamo morire di covid ma non dobbiamo neppure morire di fame e far riprendere la Lombardia vuol dire far riprendere tutto il resto d’Italia perché la Lombardia contribuisce per parecchio al bilancio nazionale, bilancio che poi è quello che investe risorse in servizi alla popolazione e questo circolo virtuoso deve ripartire con sicurezza. Il 4 maggio non torneremo alla normalità ma a una vita diversa”.