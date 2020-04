Coronavirus: “Sostegno agli investimenti volano per ripresa economica”. I dati in Lombardia

L’assessore al Bilancio Davide Caparini ha illustrato il piano ‘Più Lombardia’ per la ripresa economica

Il bollettino di oggi, in Lombardia quasi 67 mila malati, in Provincia di Lecco 8 nuovi casi

MILANO – Un piano di investimenti da 3 miliardi di euro per fare ripartire l’economia della Lombardia. L’ambizioso progetto di Regione è stato illustrato dall’assessore al Bilancio Davide Caparini nel consueto punto stampa sull’emergenza Coronavirus.

Caparini: “Sostegno agli investimenti volano per la ripresa economica”

“Per fare ripartire l’economia sappiamo che servono tantissime risorse, ma è importante che riparta attraverso le opere pubbliche: abbiamo bisogno di infrastrutture, di sanità, di rete di comunicazione e di tutto ciò che può servire per ammodernare la nostra comunità – ha dichiarato Caparini – quindi abbiamo deciso di stanziare soldi veri per fare ripartire i cantieri, sostenere gli investimenti è il vero volano per la ripresa economica”.

Più Lombardia

Il piano, rinominato ‘Più Lombardia’, prevede 3 miliardi di investimenti ‘spalmati’ tra il 2020 e il 2022 anni, 82 milioni di bonus per il personale sanitario che ha fronteggiato l’emergenza coronavirus (che va a sommarsi ai 42 milioni stanziati dal Governo per gli straordinari) infine 10 milioni per le aziende che hanno riconvertito la loro produzione a causa del Covid19.

Risorse a Comuni e Province

Una fetta consistente di queste risorse, 400 milioni, messi a disposizione subito, da oggi, saranno per gli enti locali e le Province lombarde che potranno così realizzare opere e investimenti in materia di sviluppo territoriale, mobilità sostenibile, edifici pubblici, efficientamento energetico, disstesto idrogeologico e pubblica illuminazione. “Le opere in questione dovranno partire entro il 31 ottobre 2020 – ha specificato Caparini – altrimenti i soldi previsti per quest’anno torneranno a Regione”. 15 milioni la cifra destinata alla Provincia di Lecco, di cui 700 mila al comune capoluogo.

Infine, maggiori risorse saranno destinate alle forze dell’ordine: “Abbiamo deciso di destinare gli introiti derivanti dalle sanzioni comminate durante i controlli effettuati nell’ambtio dell’emergenza al personale delle forze dell’ordine impegnate in questi mesi” ha spiegato Caparini.

“La nuova normalità – ha concluso Caparini – parte dati fatti e non dalle parole. Questo piano di investimenti, ambizioso, siamo certi ci aiuterà con la ripresa imminente”.

I dati: lieve aumento su Lecco

Nel consueto bollettino sono stati diffusi i dati relativi al contagio in Regione Lombardia: “I dati, stabili anche oggi, dimostrano che i comportamenti individuali sono decisivi alla lotta a questo killer ed è fondamentale continuare a comportarsi come le autorità sanitarie ci hanno insegnato” ha ribadito l’assessore.

La provincia di Lecco vede un aumento contenuto (+8) dei casi di positività sul proprio territorio (di cui 7 a Lecco città), per un totale di 2.080 casi di contagio (316 nel capoluogo).

I dati generali

I dati per Provincia