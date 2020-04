Coronavirus, stabili i dati del contagio. In Lombardia al via i test sierologici

Il punto sull’emergenza con l’assessore Gallera: “Ora dobbiamo guardare in avanti”

I dati in Lombardia, 61.326 positivi, a Lecco 1970 casi

MILANO – “Per primi in Italia inizieremo i test sierologici con prelievo ematico. Stiamo facendo il massimo che il mercato ci consente con i tamponi, nonostante ci sia un

problema oggettivo con i reagenti. Abbiamo coinvolti tutti i laboratori per processare i tamponi che facciamo”.

Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa trasmessa sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

“Il test sierologico – ha spiegato Gallera – e’ molto piu’ veloce ed affidabile, consente di verificare se gli anticorpi sono immunizzanti e cioe’ se hanno sterilizzato il virus cosi’ da poter riprendere una vita sociale senza correre il rischio diinfettare qualcuno. A regime, pensiamo di riuscire a farne fino a 20.000 al giorno”.

“Iniziamo il 21 aprile – ha aggiunto l’assessore – partendo da coloro che devono rientrare a lavorare: gli operatori sanitari e i cittadini dopo le loro quarantene. lavoreremo su tutto il territorio. Stiamo facendo il massimo degli sforzi, il nostro

test elaborato a Pavia sara’ disponibile un minuto dopo che avra’ ottenuto tutte le certificazioni”.

I dati generali

I dati Provincia per Provincia

L’assessore ha anche fatto sapere che oggi si e’ insediata la commissione sulle Rsa: “vogliamo ci sia quadro indipendente e autorevole che si basa su dati scientifici e che possa raccontare cosa e’ realmente successo in questi mesi e se ci sono stati errori, qualche ammanco da parte dei gestori e quindi come rimediare. E indipendente e restituira’ in maniera trasparente i risultati il prima possibile”.

“Tutti gli sforzi – ha concluso – hanno portato a risultati positivi, gli ospedali ci dicono che persone che si presentano al PS con sintomi normali e piu’ alto dei pazienti con patologie Covid. Abbassare la guardia potrebbe essere pericoloso. Dovremo convivere con questo virus tenendo conto che la quotidianita’ sara’ diversa”.