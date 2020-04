Coronavirus, stabili i dati, diminuiscono ancora i ricoveri ospedalieri

Il punto con il vicepresidente di Regione Fabrizio Sala

In Provincia di Lecco 25 nuovi casi, il totale dei positivi è 2.030

LECCO – E’ stato il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala a fare il consueto punto sull’emergenza Coronavirus oggi, sabato 18 aprile.

Prima di dare i numeri, Sala ha ricordato l’incontro, previsto alle 18.30, tra Regione e Governo per parlare della cosiddetta Fase 2, la ripresa, in Lombardia ribattezzata “Nuova Normalità”: “Sarà un momento molto importante – ha ribadito Sala – noi abbiamo un piano di azione preciso che si focalizza sulle oramai note 4D, Diagnosi, Dispositivi di protezione, Distanza e Digitalizzazione. L’obiettivo è uno sforzo univoco per poter ripartire al più presto, con le dovute cautele”.

I numeri: continua il calo dei ricoveri

Anche nella giornata di oggi, sabato, i dati rimangono stabili, soprattutto per quanto riguarda il numero dei ricoverati sia in Terapia Intensiva che non. Il totale dei positivi in Regione Lombardia è di 65.381, di cui 947 ricoverati in TI (-24) e 10.042 non (-585).

I dati per Provincia