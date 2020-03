Coronavirus. Superati i 20 casi a Lecco città, il sindaco: “Serve l’impegno di tutti”

I casi di Coronavirus nel capoluogo manzoniano hanno superato la ventina

Brivio: “Meno spostamenti e frequentazioni, non vanifichiamo le misure prese”

LECCO – “Ancora non c’è la giusta consapevolezza da parte di tutti, bisogna essere chiari e franchi: è necessario uscire di casa il meno possibile, per lavoro o se c’è un motivo serio”. Il sindaco Virginio Brivio, contattato telefonicamente, interviene dopo un fine settimana che ha visto decisamente ancora tanta gente per le strade della città, in particolare in centro e sul lungolago.

“L’epidemia può essere contenuta solo se diminuiamo le uscite e le occasioni di incontro – prosegue il sindaco – limitare gli spostamenti al lavoro, alla spesa e alle altre necessità. Ai giovani va detto che queste settimane non sono giornate di vacanza dalla scuola durante le quali frequentarsi con i coetanei, altrimenti si vanifica la sospensione dell’attività scolastica”.

Come le altre forze dell’ordine, anche la Polizia Locale, sottolinea il sindaco, sarà impegnata nei controlli sulle strade per verificare gli spostamenti in auto, se motivati o meno da evidenti necessità.

“I controlli valgono anche per gli spostamenti all’interno dei nostri territori – chiarisce il sindaco – questo non vuol dire che non si possa uscire per esempio e fare una passeggiata all’interno del proprio comune, non c’è il divieto di uscire di casa. L’importante è che si evitino situazioni di affollamento o di incontro tra gruppi di persone. Serve il buon senso, non possiamo aspettare che venga stilata una casistica precisa di ciò che si può o non si può fare”.

Nel frattempo i casi di contagio sono in aumento anche in città

Domenica si contavano oltre 20 persone affette dal virus a Lecco città. “E’ importante fare una distinzione tra positivi e malati, tra cui ci sono anche situazioni gravi che riguardano anziani ma anche persone adulte”.

“Fare qualche sacrificio oggi – conclude il sindaco – è importante affinché si possa uscire in breve da questa situazione”.