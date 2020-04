Coronavirus: “Trend in diminuzione, ma vogliamo che scenda più velocemente”

1.246 i nuovi casi in Regione, +33 nel Lecchese

Continua la diminuzione dei pazienti in terapia intensiva

MILANO – “Il trend è in diminuzione ma vogliamo fare in modo che scenda più velocemente e, per farlo, l’unica arma è l’isolamento e il rispetto delle regole”. Oggi pomeriggio, assente per una riunione l’assessore Giulio Gallera, è toccato al vicepresidente della Lombardia Fabrizio Sala illustrare i dati della giornata.

A fronte di oltre 9 mila tamponi effettuati sono 1.246 i nuovi contagi e i totali raggiungono quota 56.048. In discesa i ricoveri in terapia intensiva (-34 rispetto a ieri), 81 i ricoveri e 983 i dimessi. In regione, nella giornata di oggi, si registrano ancora 216 decessi portando il dato totale a quota 10.238. Per quanto riguarda la provincia di Lecco c’è un incremento di 33 casi (1.838 i totali).

Il vicepresidente Sala ha fatto il punto anche sugli spostamenti rilevati dalle celle dei telefonini che sono al 40%. E’ stata fatta una analisi delle fasce orarie e delle varie procince (Lecco è al 59%): “I dati più specifici li giriamo alle Prefetture per permettere alle forze dell’ordine di svolgere controlli più approfondite”.

Quello che spaventa di più è il connubio week-end di Pasqua e beltempo. La regione ha fatto sapere che sono stati intensificati i controlli, specialmente sulle direttrici che portano verso le località di vacanza dove è maggiore la presenza di seconde case.