Coronavirus, un mese fa il primo caso. Oggi in Lombardia i contagi sono 22 mila

Un mese fa il primo caso di Codogno, oggi i contagi in tutta la Regione sono oltre 22 mila

676 casi nel lecchese. Gallera: “30 giorni di lavoro straordinario, il sistema ha reagito con una forza incredibile”

MILANO – “Esattamente un mese fa, il 20 febbraio, ricevevo il messaggio che mi informava del primo caso di contagio da Coronavirus nella nostra regione, a Codogno. Siamo qui, 30 giorni dopo l’inizio di una grande corsa. Ci abbiamo messo un po’ noi cittadini per capire cosa avevamo di fronte esattamente, al contempo il nostro sistema sanitario ha reagito con una forza incredibile, dimostrando di poter reggere e di poter dare cure e speranza a tutti. Giorno per giorno, stiamo percorrendo questa strada, tutti insieme. Vorrei ringraziare ancora una volta dal profondo del cuore medici e infermieri che stanno dedicando sé stessi incessantemente ai pazienti e al lavoro, senza indugi, senza stop”.

Lo ha detto l’assessore Giulio Gallera all’inizio del consueto punto stampa per aggiornare sulla situazione Coronavirus in Lombardia. “Condivido un’immagine che mi hanno dato oggi – ha detto – il virus si nutre del corpo dell’uomo, se non lo trova muore. Pertanto il distanziamento sociale è obbligatorio, invitiamo ancora tutti i cittadini a seguire le regole e non uscire di casa” ha ribadito l’assessore.

I dati

Gallera ha quindi dato i dati della giornata, caratterizzati ancora da una crescita costante:

i casi positivi sono 22.264 (+2.380) 19.884/17.713/16.220/14.649/13.2729/11.685/9.820/8.725/7.280/5.791/5.469/4.189/3.420/2.612

i deceduti 2.549 (+381) 2.168/1.959/1.640/1.420/1.218//966/ 890/744/617/468/333/267/154

i dimessi e in isolamento domiciliare: 10.930 di cui 4.295 con almeno un passaggio in ospedale (anche solo pronto soccorso) e 6.635 persone per le quali non si rileva nessun passaggio in ospedale 4.057/4.265/3.867/3.427/2.650/2.044/1.351/1.248/756/722

in terapia intensiva 1.050 (+44) 1.006/924/879/823/767/732/650/605/560/466/440/399/359

i ricoverati non in terapia intensiva: 7.735 (+348) 7.387/7.285/6.953/6.171/5.550/4.898/4.435/4.247/3.852/3319/2.802/2.217/1.661

i tamponi effettuati: 57.174 52.244/48.983/46.449/43.565/40.369/37.138/32.700/29.534/25.629/21.479/20.135/18.534/15.778

I dati Provinciali, a Lecco i casi salgono a 676

BG: 5.154 (+509) 4.645(+340)/4.305/3.993/3.760/3.416/2.864/2.368/2.136/1.815/1.472/1.245/997/761/623/537

BS: 4.648 (+401)

4.247(+463)/3.784/3.300/2.918/2.473/2.122/1.784/1.598/1.351/790/739/501/413/182/155

4.247(+463)/3.784/3.300/2.918/2.473/2.122/1.784/1.598/1.351/790/739/501/413/182/155 CO: 380 (+42) 338 (+52)286/256/220/184/154/118/98/77/46/40/27/23/11/11

CR: 2.392 (106) 2.286(+119)/2.167/2.073/1.881/1.792/1.565/1.344/1.302/1.061/957/916/665/562/452/406

LC: 676 (+146) 530 (+64) 466/440386/344/287/237/199/113/89/66/53/35/11/8

LO: 1.597 (+69) 1.528(+83)/1.445/1.418/1.362/1320/1.276/1.133/1.123/1.035/963/928/853/811/739/658

MB: 816 (+321) 495(+94)/401/376/346/339/224/143/130/85/65/64/59/61/20/19

MI: 3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano citta’ (+172) 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano citta’ (+287) 2.644/2.326/1.983/1.750/1.551/1.307/1.146/925/592/506/406/361

MN: 723 (+87) 636 (+122)/514/ 465/382/327/261/187/169/137/119/102/56/46/32/26

PV: 1.105 (+94) 1.011(+33)/978/884/801/722/622/482/468/403/324/296/243/221/180/151

SO: 163 (+8) 155(+80)/75/74/46/45/45/23/23/13/7/7/6/6/4/4

VA: 338 (+28) 310/+45)/265/232/202/184/158/125/98/75/50/44/32/27/23/17

e 468 in corso di verifica

“Confidiamo che l’aumento di casi in zone quali Milano e Monza Brianza – ha detto Gallera – sia da riferire a quello scellerato weekend di oramai due settimane fa. Da lunedì confidiamo in un rallentamento del trend, staremo a vedere. Dipende tutto dal nostro senso di responsabilità, solo così ne usciremo”.

“Gli ospedali hanno cambiato pelle”

“In questi 30 giorni – ha continuato Gallera – abbiamo lavorato con intensità straordinaria per modellare il sistema affinché ci fosse una risposta all’emergenza sanitaria. Possiamo dire di esserci riusciti, i nostri ospedali hanno cambiato pelle, abbiamo aumentato notevolmente i posti di terapia intenstiva (oltre 1200 dai 750 esisteni, ndr), e avviato un trasferimento di pazienti per alleggerire le strutture dalla pressione crescente. Anche oggi abbiamo spostato 27 pazienti, in totale dall’inizio dell’emergenza ne sono stati trasferiti 200” ha fatto sapere Gallera. Proprio oggi, poi è stato avviato l’ospedale da campo a Cremona, inaugurato dall’assessore stesso: “Si è respirato un clima positivo e di speranza, ringrazio davvero tutti per il lavoro svolto: la Lombardia sta ricevendo tanti aiuti, non è sola, abbiamo il mondo al nostro fianco”.

Personale, oltre 300 assunzioni

“In questo mese le aziende sanitarie hanno assunto 347 persone – ha detto Gallera – al nostro appello di selezione hanno partecipato ad ora in 3400, 2590 sono già state processate e abbiamo già inviato alle aziende la disponibilità di 140 medici laureati che potranno prendere servizio nei nostri ospedali”.

Da Lecco una notizia di speranza

Arriva proprio dalla nostra Provincia la notizia di speranza annunciata dall’assessore al Welfare in chiusura di conferenza stampa: “Ho appena saputo che a Lecco un bimbo di 40 giorni risultato positivo al Coronavirus e ricoverato al Manzoni di Lecco è stato dimesso, è guarito e sta bene. Un messaggio sicuramente positivo e di speranza che apre il cuore in questo momento difficile”.