Bar e clienti sanzionati a Colico, giovani multati per aver violato il coprifuoco a Lecco e a Introbio

Il risultato dei controlli negli ultimi giorni dei carabinieri sul rispetto delle norme anti-Covid

LECCO – Prosegue l’attività di controllo del territorio svolta dai carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco con particolare attenzione alle verifiche sul rispetto della normativa anti COVID-19.

Proprio nell’ambito di questi controlli, a Colico, è stato multato il titolare di un bar che avrebbe somministrato bevande consentendo la consumazione all’esterno del locale anziché, come previsto, con modalità di asporto o consegna a domicilio. Euro 400 la sanzione amministrativa nei suoi confronti e per otto clienti, oltre che la chiusura del locale per 5 giorni.

A Lecco invece, il N.O.R.M. della Compagnia dei carabinieri di Lecco ha multato quattro giovani per non aver rispettato il coprifuoco delle ore 22.

Infine in Valsassina, a Introbio, stessa sorte per altri quattro giovani, individuati dai i carabinieri fuori casa durante il coprifuoco, elevando a ciascuno 400 euro di sanzione.