Covid e controlli: trecento verifiche, otto le persone multate

Il report dei controlli di ieri, martedì, sulle misure anti-Covid

Sottoposte a controllo trecento persone, otto le sanzioni elevate. Anche un attività multata

LECCO – Prosegue l’attività di controllo da parte delle forze dell’ordine, e coordinata dalla Prefettura, sul rispetto delle misure legate all’emergenza Covid e quindi sugli spostamenti dei cittadini sul territorio e le verifiche nei confronti delle attività commerciali.

Ieri, martedì, in ‘zona rossa’ sono state 299 le persone fermate per controlli. Otto le sanzioni elevate per mancato rispetto delle misure di contenimento.

Ventidue le attività commerciali sottoposte a verifica nella giornata di ieri, un titolare è stato multato per violazioni delle misure previste dal Dpcm.

Sono una cinquantina, per la precisione 52, le sanzioni elevate dalle forze dell’ordine durante in controlli dalla Vigilia di Natale e per tutto il periodo delle feste fino ad oggi.