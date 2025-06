Crollo della ruota panoramica a Lecco: il video del cedimento fa il giro del web

Il crollo sabato 21 giugno nel pomeriggio durante una violenta ondata di maltempo

Le autorità hanno posto sotto sequestro l’area: accertamenti in corso su eventuali responsabilità

LECCO – Sta facendo il giro dei social il video – giunto anche alla nostra redazione – che immortala il momento esatto in cui la ruota panoramica di Lecco si accascia su sé stessa, vinta dalle violentissime raffiche di vento.

Le immagini, diffuse in rete nelle ultime ore, mostrano con chiarezza gli istanti in cui la struttura cede e cade al suolo.

Il filmato conferma quanto già riportato ieri (vedi articolo): la ruota era vuota e l’area circostante era stata sgomberata a scopo precauzionale poco prima del cedimento, permettendo di evitare conseguenze più gravi. Nessuna persona è rimasta ferita.

Dopo il crollo, la zona è stata transennata e posta sotto sequestro su disposizione delle autorità giudiziarie. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i tecnici del Comune. Le indagini, ora in corso, puntano ad accertare le cause del collasso, verificando anche eventuali responsabilità o criticità strutturali.

Nel frattempo proseguono i sopralluoghi dei tecnici per valutare la sicurezza dell’area e raccogliere elementi utili all’inchiesta.

L’episodio si è verificato in un contesto già reso complesso dalla forte ondata di maltempo. Il vento, unito a pioggia ha provocato danni anche in altre zone.

Danni diffusi anche in provincia. A Mandello del Lario, in via Aldo Moro, il tetto di un condominio è stato divelto, colpendo alcune auto in sosta. Ad Abbadia Lariana è stata chiusa la passerella a lago, mentre lungo la vecchia Lecco-Ballabio una pianta caduta ha temporaneamente bloccato il traffico nei pressi del Ponte della Gallina.