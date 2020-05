Dà in escandescenze e prende a sediate un uomo in piazza XX Settembre (VIDEO)

Rissa nella serata di mercoledì in centro Lecco

Il video dell’aggressione è diventato virale sui social

LECCO – Una scena da film quella a cui, in tanti, hanno assistito poco prima della mezzanotte di ieri, 20 maggio, in piazza XX Settembre a Lecco. Il video ha cominciato subito a girare sui social e le immagini riprese sono impressionanti.

Non sappiamo cosa abbia scatenato la rissa, spetterà alle forze dell’ordine intervenute sul posto ricostruire i contorni della vicenda, fortunatamente non si sono registrati feriti gravi, uno dei due è stato trasportato all’ospedale con lievi ferite.

Immagini che lasciano a bocca aperta per una città tranquilla come Lecco che certamente non è abituata a queste scene da far west: nel video si vede come dalle parole i due siano passati ai fatti: uno dei due uomini finisce a terra e l’altro infierisce colpendolo ripetutamente con le sedie di un locale. Il protagonista sarebbe un senzatetto che già in passato è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.