Dal Politecnico 1000 litri di soluzione igienizzante per la Protezione Civile

Polichina per le associazioni di volontariato

Usuelli: “Ringrazio il Politecnico di Milano per la donazione”

LECCO – La Provincia di Lecco distribuirà alle organizzazioni di volontariato di Protezione civile del territorio 1.000 litri di soluzione igienizzante, donata dal Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria “Giulio Natta” del Politecnico di Milano nell’ambito del progetto Polichina.

“Ringrazio il Politecnico di Milano per averci donato questa quantità di soluzione igienizzante – commenta il Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli – Con la collaborazione del Comitato di coordinamento dei volontari di Protezione civile lo distribuiremo alle organizzazioni del territorio per i volontari che in questo periodo di emergenza sono impegnati quotidianamente in numerose attività e servizi a favore della collettività”.