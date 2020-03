Decreto anti contagio: 1117 persone controllate, 37 le denunce

I dati, relativi a giovedì, sono stati resi noti dal Prefetto di Lecco

Controllati anche 116 esercizi commerciali, tutti risultati regolari

LECCO – 1117 persone controllate e 37 denunce, tutte per violazione del decreto del presidente del consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo. E’ questo il bilancio redatto dalla Prefettura di Lecco in base ai servizi di controllo svolti dalle forze di polizia alla data di ieri, giovedì 12 marzo. I controlli hanno interessato tutta la Provincia e sono stati eseguiti di concerto dalle diverse forze dell’ordine.

37 persone sono state denunciate, così come prevede l’articolo 650 del codice penale, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità mentre nessuna è stata invece denunciata per falsa attestazione o falsa dichiarazione a pubblico ufficiale. Il che vuol dire che tutti i fermati hanno prodotto autocertificazioni risultate poi corrette ai controlli successivi sulla veridicità di quanto affermato. Controllati anche 116 esercizi commerciali, tutti risultati in regola con le norme previste dai recenti decreti ministeriali.