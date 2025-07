Degrado al parcheggio Broletto Nord, la denuncia di un abbonato

“Ogni notte al -1, piano riservato agli abbonati, si verificano scenari preoccupanti, con consumo di droghe e alcool”

Situazione nota al Comune e a Linee Lecco che sta valutando la chiusura automatica degli accessi

LECCO – Cartacce, rifiuti, bottiglie vuote. Il piano -1 del parcheggio Broletto Nord in via Grassi è diventato un luogo di ritrovo di “persone poco raccomandabili”. A denunciarlo con preoccupazione un cittadino abbonato che, al limite della sopportazione, ha deciso di cambiare parcheggio per lasciare la propria auto.

“Gentile redazione, vi scrivo per segnalare una situazione arrivata al limite e che potrebbe portare ad avvenimenti di cronaca molto spiacevoli e preoccupanti. Io sono abbonato per un posto auto al parcheggio Linee Lecco Broletto Nord da circa 2 anni; purtroppo nell’ultimo anno nel passaggio dedicato alla discesa nel piano -1, dove sono situiate le macchine degli abbonati, si verificano ogni notte scenari in cui si ritrovano personaggi poco raccomandabili e che consumano droghe (con situazioni note anche di spaccio) e alcool, mettendo in pericolo sia persone che si recano alla proprio auto, sia il veicolo stesso dal momento che stiamo parlando di persone poco “stabili””.

Il cittadino continua: “Abbiamo contattato il gestore del parcheggio e ci ha riferito che i fatti sono stati segnalati più volte alla polizia municipale, ma ormai senza più risposte o particolari interventi di presidio; lato mio purtroppo sarò costretto a cambiare parcheggio visto il pericolo alla mia incolumità e dell’auto stessa (dal momento che pago per un servizio che non può essere garantito), ma sono certo che questa situazione purtroppo porterà ad eventi molto sgradevoli se non ci saranno interventi”.

“Aggiungo che il parcheggio è situato in una centrale, dove vedo girare molti turisti; visto le molte proclamazioni lecchesi (del sindaco stesso) che siamo una città turistica, se questa è la gestione e la loro concezione, credo che siamo molto lontani”.

Una situazione nota sia al Comune che a Linee Lecco, società alla quale è stata di recente riconfermata la gestione in house dei parcheggi urbani. “Siamo al corrente dei fatti – fanno sapere dal Comune – le prime segnalazioni risalgono alla scorsa estate. La Polizia Locale è intervenuta più volte, anche su segnalazione di Linee Lecco, rappresentando la situazione anche alle competenti forze dell’ordine. I controlli proseguiranno“. Lato Linee Lecco, invece, è al vaglio l’ipotesi di procedere alla chiusura automatica degli accessi per evitare accessi indesiderati.

Stando a quanto appreso, le persone che “frequentano” il piano interrato del parcheggio sono tutte conosciute e non pericolose, ma che vivono situazioni di disagio.