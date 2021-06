Della vecchia Lecco – Ballabio va in scena l’ennesimo teatro dell’assurdo

Chiusa la nuova Lecco – Ballabio in direzione Lecco, caos inevitabile sulla vecchia!

E’ stato persino necessario scortare un mezzo pesante con l’autista in difficoltà nel procedere nel tratto Laorca – Malavedo

LECCO – Rieccoci. Dopo la chiusura nel tardo pomeriggio di oggi, martedì, della nuova Lecco – Ballabio (in discesa) causa lavori, ci si è ritrovati puntualmemte tutti in coda sulla vecchia strada.

La chiusura in direzione Lecco della SS36 Dir, disposta nel tardo pomeriggio, ha obbligatoriamemte incanalato il traffico proveniente dalla Valsassina verso Lecco lungo la vecchia strada, con inevitabili ingorghi e incastri tra mezzi pesanti, in particolar modo nel budello viario tra Laorca e Malavedo.

Risultato: code in entrambe le direzioni con tempi lunghissimi di percorrenza: oltre 50 minuti da Lecco a Ballabio e viceversa (alle ore 19 si registrano ancora code).

Ad aggravare la situazione è stato l’autista di un’autotreno diretto verso Lecco, letteralmente scortato dalla Polizia Locale in quanto non in grado di districarsi nello stretto e tortuoso tratto Laorca e Malavedo.

Insieme alle code, puntuali sono arrivate le critiche e le imprecazioni da parte degli automobilisti e dei camionisti. Come biasimarli vista l’annosa situazione, che si ripete ogni qualvolta la nuova Lecco – Ballabio viene chiusa. A non gradire, giustamente, sono gli “spettatori”, loro malgrado, obbligati ad assistere ad vero e proprio “teatro dell’assurdo”.