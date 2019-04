Dopo gli incendi nel milanese, anche a Lecco occhi puntati sui rifiuti

Riunione in Prefettura, predisposto un database dei siti di stoccaggio

LECCO – I recenti episodi di depositi di rifiuti dati alle fiamme in provincia di Milano preoccupano anche le istituzioni lecchesi: venerdì in Prefettura, presieduto dal Prefetto di Lecco Michele Formiglio, si è riunito il gruppo di lavoro per l’esame dei Piani di Emergenza Interni trasmessi dai gestori degli impianti di stoccaggio dei rifiuti

“L’obiettivo – spiegano dall’ente governativo – è quello di individuare in sinergia le più opportune iniziative atte a prevenire, o quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti”.

I controlli

Si procederà alla creazione di un unico database dei siti e degli enti gestori e alla georeferenziazione delle aree di stoccaggio, grazie alla quale la Prefettura conta di programmare nel dettaglio l’attività di controllo, “non solo al fine di individuare i luoghi maggiormente a rischio per la salute pubblica a causa dei materiali stoccati o per la vicinanza a centri abitati e industriali – spiegano dalla Prefettura – ma anche per accertare la presenza di depositi non regolari o non autorizzati

“I Piani di emergenza – concludono- interna costituiranno la base per consentire alla Prefettura di elaborare, a sua volta, i Piani di emergenza esterna. Un passaggio che il Prefetto Formiglio intende ultimare al più presto”.

Nel lecchese

Secondo i dati raccolti nel 2018 dall’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata (leggi qui) nell’ambito del ciclo dei rifiuti, lecchese si sono contate 6 infrazioni, 10 denunce e 4 sequestri.

Tra gli incendi finiti nella casistica del rapporto c’è quello del 4 luglio 2017 a Colico alla Seval S.r.l. Azienda specializzata nel riciclaggio rifiuti elettronici, e nel 19 novembre 2017 a Cassago Brianza alla Draf Metal S.r.l.

Inoltre, nell’ottobre dello scorso anno, aveva coinvolto anche Lecco l’operazione congiunta dei Carabinieri Forestali di Milano e Pavia contro un presunto sodalizio criminoso dedito al traffico illecito di rifiuti e ritenuto responsabile dell’incendio del capannone di Corteolona, nel Pavese. Tra gli arrestati anche un soggetto residente nel capoluogo manzoniano (vedi articolo)