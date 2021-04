I controlli dei carabinieri sul rispetto delle norme anti-Covid

Una giovane segnalata per possesso di stupefacenti e per aver violato il coprifuoco

LECCO – Prosegue l’attività di controllo del territorio svolta dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco con particolare attenzione alle verifiche sul rispetto della normativa anti covid-19.

Durante i controlli i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecco sono intervenuti, intorno alle 3 della notte di venerdì nei pressi del parco di Villa Gomez di Lecco, procedendo al controllo una giovane donna di 24 anni della provincia di Monza Brianza, successivamente trovata in possesso di 0,2 grammi di hashish, di 0,47 grammi di marijuana.

La donna è stata segnalata in via amministrativa per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti e sanzionata per non aver rispettato le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.