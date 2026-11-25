Cinque anni intrappolata in una relazione tossica e il lungo percorso per uscirne

“Chiedere aiuto è stato il primo passo verso la consapevolezza di ciò che mi stava davvero accadendo”

LECCO – Cinque anni trascorsi in una relazione tossica, tra sensi di colpa, paura dell’abbandono, silenzi, continui allontanamenti e riavvicinamenti. Una storia in cui quello che sembrava amore si era trasformato in una dipendenza affettiva, dalla quale non è stato facile uscire, nemmeno quando la consapevolezza di vivere una situazione di malessere era ormai presente. A trovare la strada per ricominciare sono stati un percorso di gruppo, la terapia individuale e, soprattutto, la capacità di riconoscere le proprie fragilità. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre oggi, 25 novembre, abbiamo raccolto la testimonianza di una donna vittima di dipendenza affettiva: un racconto in prima persona che parla di dolore, consapevolezza e della possibilità di tornare a essere protagoniste della propria vita.

Quando una relazione smette di essere amore e diventa dipendenza affettiva? Nella tua esperienza, quali erano i meccanismi quotidiani che oggi riconosci come sbagliati?

Oggi, quando racconto della mia relazione tossica, mi viene da dire che non sono mai stata innamorata, bensì ammalata.

C’è voluto poco per capire che qualcosa non andava, ma tantissimo per riuscire a prenderne davvero coscienza e trovare la forza di andarmene.

Il meccanismo che caratterizzava le mie giornate era svegliarmi senza sapere cosa avrei dovuto aspettarmi. Vivevo costantemente sulle uova: gli equilibri erano talmente fragili che bastava un nonnulla per far crollare tutto. Mi sentivo sempre responsabile del suo umore, perché secondo lui ero “troppo sensibile, troppo emotiva”.

Questo aveva innescato una reazione a catena: pensavo continuamente che, se fossi stata diversa o mi fossi comportata in un altro modo, le cose sarebbero finalmente cambiate e tutto sarebbe andato diversamente.

C’è stato un episodio preciso, o una frase, che ti ha fatto aprire gli occhi e capire che stavi vivendo una forma di malessere e non una storia d’amore?

Gli episodi sono stati talmente tanti che, in questo momento, metterne a fuoco uno solo è davvero difficile. In generale, posso però dire che questa storia è stata caratterizzata fin da subito da sensazioni ed emozioni fortissime, nel bene e nel male.

La prima volta che siamo usciti sono tornata a casa con delle strane sensazioni. Era stata una bella serata, ma mi aveva lasciato addosso una sorta di irrequietezza che non riuscivo a spiegarmi. Invece di ascoltare quelle sensazioni e cercare di capire da dove arrivassero, fin da subito ho scambiato quegli eccessi per un sentimento forte, qualcosa di unico. Arrivavo da mesi molto difficili, durante i quali avevo vissuto e subito grandi delusioni. Ero fragile e volevo piacere a tutti i costi. L’ho pagata cara.

Il primo episodio davvero stridente fu la cena di compleanno di una mia cara amica. Ci frequentavamo da poco più di due mesi e, naturalmente, era stato invitato anche lui. La cena fu un disastro. Lui aveva scarse doti sociali, si sentiva spesso a disagio nel relazionarsi con gli altri e quella sera aveva bevuto tantissimo. Mi fece sentire molto in imbarazzo davanti ai miei amici. A un certo punto mi innervosii e, in bagno, glielo feci notare. Lui reagì lanciandomi in faccia una grossa quantità d’acqua dal lavandino mentre si stava lavando le mani. Rimasi di sasso e mi arrabbiai.

Da lì iniziò un copione che sarebbe diventato la normalità: lui mancava di rispetto e io finivo per sentirmi in colpa per le mie reazioni, considerate sempre esagerate. Secondo lui stava solo scherzando, ero io a non avere senso dell’umorismo e, con quei miei modi di fare, non aveva certo voglia di trascorrere la serata con me.

Durante la cena iniziò quindi a contattare altre persone per andare in un locale a Milano. Presa dal terrore di essere abbandonata ancora una volta, invece di lasciarlo andare, mollai i miei amici per seguirlo. Lui volle mettersi alla guida nonostante fosse visibilmente alterato, mettendo così in pericolo anche me.

Eppure, neanche questo fu sufficiente a farmi allontanare. Il giorno dopo minimizzai l’accaduto. Parlammo a lungo, lui si scusò, ma sempre con quella nota di fondo che suonava come un “però tu…”. Era soltanto l’inizio: ci vollero altri cinque anni prima che riuscissi a uscirne una volta per tutte.

Chi guarda da fuori, di solito, fa questa domanda: “Perché non te ne sei andata prima?” oppure “Fosse successo a me, avrei chiuso prima”. Tu come risponderesti? Quali paure o sensazioni ti tenevano legata?

Questa è la cosa più difficile da spiegare e da far capire a chi non ha vissuto una situazione simile.

Da fuori sembra impossibile comprendere come possa succedere una cosa del genere. Io stessa per anni non sono riuscita a capirlo. Mi ritengo una persona forte, intelligente, con un certo temperamento e indipendente, ma con questa persona ho capito, in seguito, che erano esplose tante cose: ferite del passato che per anni erano rimaste sopite dentro di me.

Dopo l’episodio che ho raccontato, le situazioni simili si moltiplicarono. Inizialmente cercavo di comunicare e di chiarire, e c’erano anche grande affettuosità e quelli che allora chiamavo momenti d’amore. Poi si passò alle sparizioni, ai trattamenti del silenzio e alla totale mancanza di contatto fisico, se non per avere rapporti.

La prima volta che lui se ne andò, smettendo di rispondermi al telefono e al citofono, fu sei mesi dopo la nostra prima uscita. La cosa mi distrusse, ero disperata. Tanto che, quando tornò circa una settimana dopo, lo riaccolsi quasi come se nulla fosse successo, ancora una volta minimizzando tutto.

Nel corso dei cinque anni di relazione gli episodi di questo tipo furono tantissimi. Se mi impegnassi, potrei ancora elencarli, ma non ne ho più voglia. Ci siamo lasciati molte volte, o almeno, dopo le sue sparizioni mi dicevo: “Adesso basta!”. Riuscivo a tenerlo lontano per un po’, a volte anche per mesi, ma poi lui tornava sempre. Mi diceva tutte le cose che desideravo sentirmi dire in quel momento: che non sarebbe più successo, che questa volta sarebbe stato diverso, che ero speciale e unica, che ero la donna della sua vita e che non voleva perdermi.

Avevo talmente fame d’amore che finivo per cascarci ogni volta. Anche quando non gli credevo davvero, riuscivo a convincermi che le cose potessero cambiare e che finalmente saremmo stati felici.

Le cose, però, cambiavano soltanto per le prime settimane, a volte per qualche mese. Poi il copione si ripeteva: succedeva qualcosa, un piccolo imprevisto, semplicemente la vita che accadeva, e lui ripiombava nel suo baratro. Io diventavo il suo capro espiatorio.

Nonostante il dolore che accompagnava queste fasi, la paura del vuoto era troppo grande. Così iniziai a mentire, non soltanto a me stessa, ma anche alle persone a me più care: i miei amici e la mia famiglia. Non raccontavo più tutto quello che succedeva perché mi vergognavo e temevo il loro giudizio. Anche perché la prima a giudicarsi ero proprio io.

Negli ultimi due anni ci siamo frequentati clandestinamente per lunghi periodi, o almeno, questo era quello che credevo. In realtà, chi mi conosceva sapeva che ci stavamo frequentando di nuovo.

Non avevo il coraggio di ammettere quello che stava succedendo a me stessa, figuriamoci agli altri. Vivevo tutto come l’ennesimo fallimento: volevo far funzionare le cose a tutti i costi. In quel periodo, però, ero già più che consapevole di essere in una dipendenza affettiva.

Come sei riuscita a trovare la forza per chiudere quella porta, e chi o cosa è stato fondamentale per ricominciare?

Una notte, dopo l’ennesimo litigio e l’ennesima sparizione, ero a letto e non riuscivo a dormire. Stavo malissimo, sentivo una disperazione profonda. Ero letteralmente in crisi d’astinenza.

La storia conteneva, naturalmente, anche momenti intensissimi e bellissimi, soprattutto dopo ogni riavvicinamento, quando tutto sembrava rinnovarsi e diventare “talmente bello” da farmi credere che non sarebbe potuto succedere di nuovo.

Ma quei momenti di euforia duravano sempre meno, proprio come accade con l’abuso di sostanze, mentre i momenti di caduta che seguivano diventavano ogni volta peggiori. Anche fisicamente stavo iniziando a risentirne: ero molto dimagrita, dormivo male ed ero corrosa dall’ansia.

Quella notte ebbi un pensiero molto nitido. A posteriori, la ricordo come una vera e propria illuminazione. Pensai: “Sono una drogata. Se esistono i gruppi per gli Alcolisti Anonimi, esisterà qualcosa anche per le dipendenze affettive!”.

Mi alzai e iniziai a cercare. Ci volle meno di un minuto per trovare il posto in cui, di lì a qualche giorno, avrei fatto il mio ingresso per un primo colloquio con una delle counselor che seguiva e promuoveva il gruppo. Fu un balsamo: per la prima volta mi sentii davvero capita, ascoltata e non più sola.

Iniziai questo percorso di gruppo, parallelamente alla terapia individuale che già seguivo. Mi sentii accolta, compresa e non giudicata. Il potere della condivisione fu enorme. Le relazioni tossiche hanno dinamiche e funzionamenti molto simili e, per la prima volta, sentii davvero di non essere l’unica a provare certe cose.

Ci volle ancora molto tempo prima che riuscissi ad andarmene definitivamente e a chiudere la porta anche a tutti i suoi ennesimi tentativi di tornare. Ma finalmente la decisione fu irreversibile. Il senso di libertà che provai quella sera d’estate, uscendo da casa sua per sempre, è ancora oggi indescrivibile!

Lì seppi che non sarei mai più tornata indietro. E così fu.

In una giornata come quella di oggi, 25 novembre, che cosa vorresti dire a chi legge e si riconosce nella tua storia, ma non ha ancora il coraggio di chiedere aiuto?

Per chiedere aiuto ci vuole un enorme coraggio!

Trovarsi in una situazione come questa può essere dolorosissimo e ammetterlo comporta anche assumersi le proprie responsabilità che, come in tutte le cose, non sono mai da una parte sola.

Personalmente ho capito che tutto quello che è accaduto ha comunque avuto un senso: ha portato alla luce le mie fragilità e le vecchie ferite. Chiedere aiuto è stato il primo passo verso la consapevolezza di ciò che mi stava davvero accadendo. Da lì è iniziato un viaggio, doloroso e meraviglioso, che mi ha permesso di smettere di essere vittima e diventare protagonista della mia vita.

Nel caos di pensieri ed emozioni, pensare di riuscire a farcela da soli è però davvero difficile.

A chi legge e dovesse riconoscersi anche solo in parte in questa storia voglio dire di fidarsi delle proprie sensazioni e intuizioni. Il corpo non mente mai, mentre la mente a volte lo fa: se qualcosa ci fa stare male e sentiamo che è sbagliato, quasi sicuramente lo è.