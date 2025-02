Dispersi in Grignetta: si spera nel meteo per ricominciare le ricerche con l’elicottero

Sospese le ricerche via terra, troppi rischi per i soccorritori

Pronti a intervenire con l’elicottero nella speranza che il sistema Imsi Catcher agganci uno dei cellulari

PIANI RESINELLI – E’ ormai il terzo giorno che Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, entrambi classe 1976, residenti rispettivamente a Vimercate e Cambiago, mancano da casa. I due, sabato scorso, non hanno fatto rientro a una escursione i Grignetta. L’allarme era scattato nel primo pomeriggio con i tecnici del Soccorso Alpino hanno subito setacciato, nonostante condizioni meteo proibitive, buona parte dei probabili itinerari affrontati dai due escursionisti.

Nella giornata di ieri, domenica, si è poi rimessa in moto l’imponente macchina dei soccorsi con la presenza di numerose squadre del Soccorso Alpino, dei Vigili del Fuoco, il supporto della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. Perlustrazioni sono state fatte anche dall’alto con l’ausilio di elicotteri e droni, in campo anche i cani da valanga.

Anche la giornata di ieri è stata complicata a causa del maltempo, soprattutto in quota. Particolarmente rischiose le condizioni in cui si sono trovati ad operare i soccorritori che, al momento, sono stati costretti a sospendere le ricerche via terra a causa della neve pensante e in alcuni punti ventata con distaccamenti spontanei su diversi pendii.

Le ricerche, purtroppo, non hanno dato ancora nessun esito. Le squadre delle Stazioni di Lecco e Valsassina – Valvarrone si alternano, in collaborazione con Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco. Al momento sono pronte in base diverse squadre del Cnsas; l’evoluzione delle condizioni meteorologiche sarà determinante per la strategia da seguire nelle prossime ore, a partire dalle aree da vagliare e dall’impiego di diversi mezzi, come gli elicotteri.

Se il meteo dovesse concedere un tregua, i tecnici del Soccorso Alpino sono pronti a intervenire con l’elicottero della Guardia di Finanza per un sorvolo nella speranza che il loro Sistema Imsi Catcher riesca ad agganciare uno dei due cellulari per poi cercare di intervenire, quasi a colpo sicuro, portando le squadre in quota con l’elicottero. Anche i Vigili del Fuoco sono sul posto con personale TAS per la topografia e droni, ma le condizioni meteo non consentono ancora di effettuare sorvoli con l’elicottero Drago.

Di Cristian Mauri e Paolo Bellazzi pare non esserci alcuna traccia, più passa il tempo e più si riducono le speranze per i due escursionisti. Dopo due giorni di maltempo fondamentale sarà il meteo.