Dispersi in Grignetta: sospese le ricerche, riprenderanno domani

I tecnici del Soccorso Alpino hanno operato in mezzo a una bufera di neve

Setacciati Sentiero delle Capre, Cresta Cermenati, Canale Caimi e una parte del Canale Porta, ma dei dispersi nessuna traccia

LECCO – Purtroppo non hanno dato ancora nessun esito le ricerche delle due persone disperse da oggi pomeriggio in Grignetta. Le operazioni di soccorso, che hanno visto impegnate quattro squadre del Soccorso Alpino, sono state sospese in serata, ma riprenderanno nella giornata di domani, con qualsiasi condizione meteo.

I tecnici del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico hanno operato con condizioni meteo davvero complicate, in quota hanno dovuto fare i conti con una bufera di neve. Nonostante tutto sono riusciti a percorrere due dei principali sentieri che portano in vetta, Cresta Cermenati e Sentiero delle Capre, e poi hanno setacciato il Canale Caimi e una parte del Canale Porta. Anche nel Bivacco Ferrario non hanno trovato nessuno.

Sicuramente la situazione è critica, con le condizioni della montagna particolarmente severe e con le due persone disperse ormai da diverse ore. Al momento le ricerche sono state sospese ma, come detto, i tecnici del Soccorso Alpino riprenderanno le operazioni di soccorso il prima possibile domani mattina.