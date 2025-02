Dispersi in Grignetta. Una foto ritrae Cristian e Paolo in cima, l’incidente in discesa

In mattinata i parenti dei dispersi sono giunti alla centrale operativa del Soccorso Alpino al Bione

Tutti i soccorritori in attesa di intervenire non appena il meteo lo consentirà

LECCO – Sono ore di apprensione nella centrale operativa del Soccorso Alpino al Bione, ma nel contempo non si smette di sperare. La sorte di Cristian Mauri e Paolo Bellazzi è legata al meteo: dopo due giorni di maltempo, la macchina dei soccorsi è in attesa di poter effettuare le perlustrazioni dall’alto, con l’elicottero. Sospese le ricerche via terra, troppo rischiose viste le condizioni della neve.

Cristian e Paolo avrebbero comunque raggiunto la cima della Grignetta sabato. A testimoniarlo ci sarebbe una foto scattata all’intero del bivacco, condivisa poi sui social dai due amici. Da qui l’ipotesi che l’incidente sia avvenuto durante la discesa dalla montagna.

Nella sede del Bione, in mattinata, sono giunti anche i parenti dei due escursionisti di cui non si hanno tracce oramai da quasi 48 ore. Lì i soccorritori sono tutti pronti a intervenire appena le condizioni lo permetteranno. Un altro aiuto per le ricerche potrebbe venire dal dispositivo Recco , dispositivo elettronico per l’individuazione in caso di valanga, che uno dei due dispersi avrebbe cucito sulla giacca.