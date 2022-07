Dalla scorsa notte non si hanno più notizie di un turista tedesco partito in barca da Domaso

Impegnati nelle ricerche i Vigili del Fuoco di Lecco e Como, la barca ritrovata alla deriva davanti a Colico

DOMASO (CO) – Sono scattate intorno alle 2 della notte tra giovedì e venerdì, le ricerche di un turista tedesco che è uscito sul lago con la barca a vela e non ha più fatto ritorno. A dare l’allarme sono stati i famigliari dell’uomo, i Vigili del Fuoco di Lecco e Como hanno perlustrato via terra e tramite i mezzi e le squadre nautiche tutto il Lago di Como.

L’uomo partito da Domaso (CO) non ha fatto rientro con la propria barca a vela. In volo notturno è stato impiegato anche l’elicottero di Areu , l’elicottero della Guardia di Finanza e i droni per le ricerche dall’alto. Intorno alle 9 di questa mattina, 22 luglio, l’imbarcazione è stata ritrovata alla deriva davanti a Colico.