Dolore a Galbiate e nel mondo del volley per la morte di Adele Negri

Moglie dello storico presidente della Pallavolo Galbiate Giuseppe Colombo, è mancata a soli 64 anni

Il funerale sarà celebrato sabato 11 novembre alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Galbiate

GALBIATE – “E’ con il cuore in gola che comunichiamo la prematura scomparsa di Adele, moglie del nostro presidente e mamma di Sara e Daria. Tutta la famiglia della Pallavolo Galbiate si stringe intorno a loro per un caloroso abbraccio”.

Poche ma sentite parole per esprimere il profondo cordoglio per la prematura morte di Adele Negri insegnante dell’istituto comprensivo di Galbiate, nonché ex pallavolista nelle file biancoverdi e moglie di Giuseppe Colombo, per tutti Mike, storico presidente della Pallavolo Galbiate.

Adele Negri è scomparsa all’età di 64 anni al termine di una malattia. Persona molto conosciuta e stimata, così come tutta la sua famiglia, a Galbiate e nel mondo della pallavolo lecchese e non solo. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole, tanti i messaggi di cordoglio per una persona che è stata capace di dare tanto.

Adele Negri lascia il marito Giuseppe e le figlie Sara e Daria, il fratello Luigi, le sorelle Diletta e Stefania, i cognati, i nipoti e tutti i parenti. Il funerale sarà celebrato sabato 11 novembre alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Galbiate.