Dolore a Lecco per la morte di Diana Lara Bertola, aveva 51 anni

LECCO – E’ grande il dolore a Lecco per la morte di Diana Lara Bertola all’età di 51 anni. Una donna molto conosciuta in città visto che per tanti anni ha lavora nei negozi di abbigliamento del centro città. In tanti, in queste ore di dolore, ricordano il suo carattere gentile e la sua disponibilità sia nel lavoro che nella vita di tutti i giorni.

Il carattere solare e l’amore per la sua famiglia erano i suoi tratti distintivi. Lara Bertola lascia le figlie Anna, Elena e Alessandra, il compagno Giovanni, il fratello Renato con Morena, la zia Maria Angela con Renato e i parenti tutti. Un particolare ringraziamento a tutto il personale medico e infermieristico dell’Hospice Resegone per le cure e l’assistenza prestate.

I funerali saranno celebrati, nella Basilica di San Nicolò a Lecco, lunedì 2 settembre alle ore 10.45.