Improvvisamente scomparso Matteo Ghislanzoni, aveva 42 anni

Originario di Maggianico, viveva e lavorava a Piantedo

LECCO – Dolore a Maggianico per la scomparsa di Matteo Ghislanzoni, 42enne originario del rione lecchese e negli ultimi anni residente a Piantedo, dove viveva e lavorava. E’ stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione, per un probabile malore.

Da tempo il giovane non abitava più in città, molti lo ricordano per aver frequentato assiduamente in gioventù l’oratorio del quartiere dove i suoi genitori sono ancora oggi attivi collaboratori della parrocchia. Il papà Aldo è stato membro storico della compagna teatrale San Genesio e uno dei volti della Filodrammatica Juventus Nova di Belledo.

Il figlio Matteo era stato per un periodo all’estero, in Spagna, per poi fare ritorno in Italia. A Piantedo lavorava come macellaio presso un’attività commerciale.

Molti lo ricordano anche per la sua passione calcistica, era infatti un grande tifoso dell’Inter e spesso si recava allo stadio per assistere alle partite. Una scomparsa, la sua, che ha lasciato grande dispiacere nel rione.