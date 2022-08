L’81enne, residente a Lecco, era un grande amante della montagna e un escursionista esperto

“L’unica consolazione, se così si può dire, è pensare che sia morto facendo quello che più gli dava soddisfazione”

LECCO – “Escursionista esperto, amante della montagna che frequentava almeno tre volte a settimana, da sempre, nonostante avesse 81 anni. Mancherà a tutti quelli che hanno goduto della sua allegria contagiosa e dell’ottimismo che manifestava in ogni avversità della vita”.

Un ricordo sentito quello che ha affidato ai social Luciano Riva, cognato di Giuseppe Tentori, l’uomo di 81 anni di Lecco morto in un incidente sul Resegone nella tarda mattinata di ieri, domenica 28 agosto. L’uomo, residente a Olate, era da sempre amante della montagna ed escursionista esperto, è precipitato per un centinaio di metri mentre stava percorrendo il sentiero numero 5, tra i Piani d’Erna e il Passo del Fò.

“E’ scivolato sul sentiero numero 5 al Resegone, in prossimità del canalone Comera, che aveva percorso mille volte. Non sappiamo se per malore o per una fatale disattenzione che gli è costata la vita. L’unica consolazione, se così si può dire, è pensare che sia morto facendo quello che più gli dava soddisfazione. Che la terra ti sia lieve Pino, come il tuo passo in montagna”.

Giuseppe Tentori era un volto conosciuto nell’ambiente di chi frequenta la montagna proprio per via della sua grande passione che lo portava molto spesso su quegli stessi sentieri dove ha perso la vita. Lascia la moglie Marilena, la figlia Laura e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati mercoledì 31 agosto alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale dei Santi Vitale e Valeria di Olate a Lecco.