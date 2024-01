Dolore per la morte di Anna Maggi, fu una delle fondatrici del Soroptimist Lecco

Nel periodo 1993/1995 rivestì il ruolo di presidente. E’ morta all’età di 85 anni

I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Giovanni venerdì 5 gennaio alle ore 14.30

LECCO – E’ grande il cordoglio nella famiglia del Soroptimist Club Lecco per la morte di Anna Maggi in Torti, fu una delle socie fondatrici nel 1975, quando fu designata come presidente del primo triennio (1975/1978) Gabriella Malgarini Zanini. Anna Maggi è scomparsa ieri, 3 gennaio, all’età di 85 anni.

Sempre legata al Soroptimist Club, una libera associazione di donne attive in vari ambiti della società e con diversi progetti per favorire l’affermazione dei diritti umani e lo spirito di solidarietà, non ha mai fatto mancare il suo supporto al club lecchese. Anna Maggi ha rivestito anche il ruolo di presidente nel biennio 1993/1995, quando l’associazione festeggiò anche il ventennale di fondazione. Una donna stimata da tutti per il suo impegno.

Anna Maggi lascia il marito Giuseppe, i figli Luigi, Alberto con Elizabeth, la nipote Wendy e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Giovanni (Lecco) venerdì 5 gennaio alle ore 14.30.