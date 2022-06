Dolore per la morte di Cesare Perego, tantissimi i messaggi di addio

“Un uomo che ha fatto tanto, e bene, per il nostro territorio. Ci mancherà”

Da presidente della Comunità Montana del Lario Orientale ma non solo, ha saputo lasciare il segno

LECCO – Tantissimi i messaggi di cordoglio per ricordare la figura di Cesare Perego, morto improvvisamente nella giornata di ieri, un uomo che durante i quindici anni alla guida della Comunità Montana del Lario Orientale ha saputo lasciare il segno valorizzando tanti territori e comuni della nostra provincia.

Un impegno che è proseguito anche in seguito, la passione politica lo ha portato a rivestire il ruolo di consigliere comunale a Valgreghentino, mentre non ha mai abbandonato il progetto di rilancio delle miniere in chiave turistica tanto che attualmente era presidente della Grignolo srl nonché guida delle miniere dei Resinelli.

Oltre al sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi che ha avuto parole molto toccanti, tante le attestazioni di stima, di affetto e di vicinanza alla famiglia nel ricordo di un uomo generoso che ha saputo impegnarsi e dare tantissimo al suo territorio.

Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino

“Ieri è mancato improvvisamente Cesare Perego, storico Presidente della Comunità Montana Lario Orientale. E’ il momento del silenzio. E’ un grande dolore. Per ora vogliamo ricordarlo come un uomo entusiasta e riflessivo, buono e instancabile nel ribadire il ruolo strategico della Comunità Montana per la valorizzazione e la promozione del territorio”.

Antonio Gilardi vicesindaco di Olginate

“Ciao Cesare!

Se ne va un grande amico (si perché anche in politica ci sono ancora dei veri amici) che ha fatto molto per la nostra provincia e non solo. Mancheranno le chiacchierate al bar o le tante telefonate a discutere e confrontarsi sui problemi e sul futuro del nostro territorio, ma mancherà ancora di più la competenza e l’esperienza che, nel suo solito modo riservato e umile, lo caratterizzavano in diverse materie.

Sentite condoglianze ed un abbraccio a tutta la famiglia”.

Mauro Piazza consigliere regionale

“Mi piace ricordare così Cesare Perego. Vicino alle ‘sue’ miniere. Ultima testimonianza di un uomo che ha fatto tanto, e bene, per il nostro territorio. Ci mancherà”.

Rinaldo Zanini e Corrado Valsecchi – Appello per Lecco

“A nome di tutti i simpatizzanti di Appello per Lecco esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia del caro Cesare Perego. Cesare é stato attento sostenitore dell’esperienza di Appello fin dagli esordi del movimento civico e nel 2010 è entrato nella lista elettorale come candidato di una esperienza strepitosa che ha dato il via a una nuova stagione amministrativa nel Comune di Lecco. La notizia della scomparsa di Cesare ci ha lasciati tristi e attoniti, ci uniamo all’abbraccio ai suoi cari conoscendo e riconoscendo quanto Cesare ha saputo rappresentare per il nostro territorio”.

Comune di Valgreghentino

“L’Amministrazione Comunale, a nome di tutta la comunità, esprime le più sentite condoglianze e si stringe al dolore dei familiari di Cesare Perego, per diversi anni consigliere comunale e già Presidente della Comunità Montana del Lario Orientale, venuto improvvisamente a mancare ieri sera”.

I Picett del Grenta

“La realizzazione del dvd ‘suoni nel vento’ fu fatta per promuovere e diffondere la tradizione dei flauti di Pan. Ciò, grazie al desiderio di Cesare Perego – venuto a mancare improvvisamente – e della comunità Montana del Lario Orientale. Porteremo sempre con noi i momenti passati insieme per la realizzazione del progetto ma in particolare modo, la tua amicizia ed instancabile collaborazione messa a servizio della comunità”.

Progetto Futuro – Valgreghentino

“Perdiamo un amico, un bravo consigliere, un cittadino attivo, un profondo conoscitore del territorio, un instancabile e immancabile collaboratore e sicuramente il miglior presidente della comunità Montana del Lario Orientale! Ciao Cesare!”