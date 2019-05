Dolore per la morte di Daniele Della Bella: “Era innamorato di Lecco”

Tempo di lettura: 2 minuti

Il ricordo dell’amico Giacomo Zamperini: “Un ragazzo solare ed entusiasta”

La Calcio Lecco è vicina al presidente Angelo Battazza per la scomparsa del nipote

LECCO – “Un ragazzo che ha dato tanto alla sua città, era innamorato di Lecco”. L’amico Giacomo Zamperini, ex consigliere comunale di Lecco e volto noto della politica locale, è distrutto per la scomparsa dell’amico Daniele Della Bella.

Il 27enne residente in città ha perso la vita intorno alle 12 di oggi, sabato, a causa di un drammatico incidente sul lavoro nella ditta Battazza di Olginate: “Lo conoscevo bene perché alle ultime elezioni comunali si era candidato con me nella lista di Fratelli d’Italia. Era orgoglioso di essere di Lecco: solare, entusiasta, non ti diceva mai di no – ricorda Zamperini – quattro anni fa, infatti, si era candidato non tanto per la passione politica ma perché era una persona che si lasciava coinvolgere volentieri”.

“Tifosissimo della Calcio Lecco, era innamorato della sua città e spero che Lecco sappia onorare la sua memoria – ha continuato Zamperini -. Era un grande lavoratore e, dopo alcune esperienze all’estero, aveva deciso di tornare a Lecco perché solamente qui si sentiva a casa”.

Al cordoglio per la scomparsa di Daniele Della Bella, nipote del Presidente Onorario della Calcio Lecco Angelo Battazza, si è unita anche la società bluceleste: “La Calcio Lecco 1912, la famiglia Di Nunno, il Direttore Generale, i dirigenti e tutti i tesserati rispettano il lutto e porgono le più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari del nostro Presidente Onorario Angelo Battazza per la scomparsa prematura di suo nipote Daniele Della Bella”.