Il più drammatico al Legnone dove una donna di 44 anni ha perso la vita

In volo gli elicotteri del 118 e anche quello dei Vigili del Fuoco. Numerose le chiamate di soccorso

BARZIO – Una lunga domenica di lavoro per i volontari del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, il personale medico e sanitario e le forze dell’ordine. Molti gli incidenti e le chiamate di soccorso in una domenica dove purtroppo si è registrato anche un incidente mortale sulle pendici del monte Legnone.

Tanti interventi soprattutto in montagna e sugli impianti da sci presi d’assalto, complice la bella giornata di sole che ha regalato un clima quasi primaverile.

Il primo degli interventi più significativi della giornata di oggi è stato effettuato alle 10.15 circa dai Vigili del Fuoco (elicottero e personale Saf) in collaborazione con il Soccorso Alpino, grazie al quale hanno tratto in salvo un alpinista incrodato sulla parete Fasana al Grignone.

Alle 10.40, un ciclista è stato investito lungo la SS583 a Oliveto Lario, fortunatamente senza gravi conseguente.

Alle 11.33 ai Piani di Bobbio, soccorsi al lavoro per un incidente sugli impianti da Sci con due persone, un ragazzo di 29 anni e un uomo di 54 anni, finiti all’ospedale.

Pochi minuti dopo nuovo soccorso sulla neve, questa volta a Margno, dove è stato soccorso un bambino di 11 anni che si è fatto male in seguito ad una caduta.

Alle 12.30 circa, altro intervento a Bobbio ancora per un incidente sugli sci, nel quale è rimasto ferito un uomo di 40 anni trasportato in ospedale in codice giallo.

Alle 13.15 si è consumata la tragedia al Legnone, dove una donna di 44 anni ha perso la vita dopo essere caduta per oltre 100 metri in un canale probabilmente a causa di una scivolata.

Pochi minuti prima delle 14, chiamata di soccorso per un incidente stradale in via Nazionale a Colico, nel quale sono rimaste ferite due persone: una ragazza di 20 anni e un uomo di 82 anni.

Alle 14 di nuovo una richiesta di intervento ai Piani di Bobbio, questa volta a farsi male sciando è stato un bambino di 10 anni, ricoverato all’ospedale in codice giallo.

Alle 15.20 circa, Soccorso Alpino al lavoro in quel di Artavaggio per un malore occorso ad un escursionista.

Elicottero in volo alle 15.30 per soccorrere un parapendista precipitato a Giumello. Fortunatamente nulla di grave per il 56enne vittima dell’incidente elitrasportato all’ospedale con un forte trauma alla schiema

Alle 15.40 due interventi per cadute: uno a Varenna e uno ancora a Piani di Bobbio.

Alle 17.40, di nuovo al lavoro i volontari del Soccorso Alpino impegnati in zona Monte Barro per soccorrere una escursionista, una donna di 47 anni, che si è ferita in seguito ad una caduta.