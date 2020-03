Don Eusebio ‘positivo’ al Coronavirus, ricoverato in ospedale

Il sacerdote del Santuario della Vittoria è ricoverato in ospedale a Lecco

E’ risultato positivo al Coronavirus

LECCO – Tra i nuovi casi di contagio da Coronavirus nel lecchese si conta anche quello Don Eusebio Stefanoni, sacerdote del Santuario della Vittoria a Lecco.

Il religioso, 62 anni, si trova al momento ricoverato all’ospedale Manzoni. Sottoposto a tampone è risultato positivo al Coronavirus.

“Avendo notato sintomi sospetti, don Eusebio si è messo in una condizione di isolamento volontario da venerdi 28 febbraio. Don Eusebio – spiega il prevosto mons. Davide Milani – non celebra pubblicamente la Messa da domenica 23 febbraio. Attualmente, da giovedì 5 marzo, è ricoverato all’ospedale Manzoni di Lecco e le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Le persone con cui è entrato in contatto stretto negli ultimi 15 giorni (tempo di incubazione) e che si sono così esposte al rischio di contagio, sono già state contattate e per loro sono state avviate le pratiche previste”.

La notizia arriva alla vigilia della seconda domenica di Quaresima che vedrà mobilitati i fedeli lecchesi, pur con la sospensione dei riti ufficiali, in due momenti d riflessione: in Basilica con la lettura dei Salmi e alle 19, con la preghiera a casa scandita dal suono campanili di tutte le chiese del capoluogo, che a quell’ora suoneranno all’unisono.